ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, টানা চতুর্থ মাসে মহার্ঘ হল বিমানের জ্বালানিও
LPG, ATF Price Hike: নভেম্বরের শুরুতেই বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম ৷ এদিকে, টানা চতুর্থ মাসে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের (ATF) দরও বেড়েছে ৷
By ANI
Published : November 1, 2026 at 2:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 নভেম্বর: তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি রবিবার, 1 নভেম্বর পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি সিলিন্ডারের সর্বশেষ মূল্য প্রকাশ করেছে। নভেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকে 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়েছে। দিল্লি, মুম্বই এবং কলকাতায় সিলিন্ডারের দাম 10 টাকা বেড়েছে, আর চেন্নাইতে দাম বেড়েছে 11.50 টাকা। তবে, বর্তমানে ডোমেস্টিক রান্নাঘরে ব্যবহৃত 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি।
একটি 19 কেজির সিলিন্ডারের দাম এখন দিল্লিতে 2,820 টাকা, মুম্বইতে 2,774.50 টাকা এবং কলকাতায় 2,964 টাকা। চেন্নাইতে একটি সিলিন্ডারের দাম 11.50 টাকা বেড়ে এখন 2,994.50 টাকা হয়েছে। বেঙ্গালুরুতে 10 টাকা দাম বাড়ার ফলে একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 2,908 টাকা হয়েছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ধাবা এবং ক্যাটারিং ব্যবসায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাই, দাম বাড়লে এই ব্যবসাগুলির খরচ বেড়ে যেতে পারে।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেশি রয়েছে। তা সত্ত্বেও, কোম্পানিগুলি খুচরো মূল্য বাড়ায়নি, যা দেশের সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তি এনেছে। পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই মাসেও পেট্রোল ও ডিজেল একই দামে বিক্রি হবে৷
তিন মাসে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কত বেড়েছে?
অগস্ট মাস থেকে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। দিল্লিতে তিন মাসে দাম বেড়েছে 82 টাকা। কলকাতায় এই বৃদ্ধি হয়েছে 98.50 টাকা। একইভাবে, মুম্বাইয়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 83.50 টাকা এবং চেন্নাইয়ে 88.50 টাকা বেড়েছে। এই ঊর্ধ্বমুখী দামের কারণে হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান এবং মিষ্টির দোকানের খরচ বাড়তে পারে। এর ফলে খাদ্য ও পানীয়ের দামের উপরও প্রভাব পড়তে পারে।
ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম স্থিতিশীল রয়েছে
বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের তুলনায়, ডোমেস্টিক এলপিজির দাম এই মাসে অপরিবর্তিত রয়েছে। দিল্লিতে একটি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার 942 টাকায়, কলকাতায় 968 টাকায়, মুম্বইতে 941.50 টাকায় এবং চেন্নাইতে 957.50 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম সর্বশেষ জুন মাসে সংশোধন করা হয়েছিল। তারপর থেকে দাম স্থিতিশীল রয়েছে। ফলস্বরূপ, বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যবসাগুলি ঊর্ধ্বমুখী দামের চাপের মুখে পড়েছে।
এদিকে, রবিবার থেকে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এর দাম প্রতি লিটারে 1.37 টাকা বেড়েছে। এটিএফ (ATF)-এর দাম প্রতি লিটারে 137.12 টাকা থেকে বাড়িয়ে 138.50 টাকা করা হয়েছে। জেট ফুয়েলের (ATF) দাম টানা চতুর্থ মাসের মতো বেড়েছে; আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কের দর শক্তিশালী হওয়ার কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।