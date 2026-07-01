রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় 183 টাকা কমেছে, জেনে নিন LPG সিলিন্ডারের নতুন দাম

রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় 183 টাকা কমেছে, জেনে নিন LPG সিলিন্ডারের নতুন দাম
জুলাই মাসের প্রথম দিনেই তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়েছে ৷ দেশের কোন শহরে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কত টাকা কমেছে ? দেনে নিন
By ANI
Published : July 1, 2026 at 10:18 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 জুলাই: দফায় দফায় দাম পরিবর্তনের পর, তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়েছে এবং দিল্লিতে এর খুচরো মূল্য কমিয়ে এক ধাক্কায় প্রায় 200 টাকা কমিয়ে দিয়েছে ৷ জুলাই মাসের প্রথম দিনেই প্রতিটি 19 কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের নতুন দাম 2,930 টাকা (দিল্লিতে) নির্ধারণ করেছে। বুধবার থেকে দিল্লিতে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 183.50 টাকা কমলেও জুলাই মাসে 14.2 কেজির ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।
দেশের কোন শহরে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কত কমেছে?
এদিন, 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের খুচরো মূল্য এক ধাক্কায় প্রায় 200 টাকা (183.50 টাকা) কমেছে ৷ দিল্লি এবং লখনউয়ের মতো শহরগুলিতে বাণিজ্যিক এলপিজির দাম 183.50 টাকা কমেছে ৷ এই শহরগুলিতে সিলিন্ডারের দাম 3,113.50 টাকা থেকে কমে 2,930 টাকা হয়েছে ৷
কলকাতায় একটি 19 কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম প্রায় 174 টাকা কমেছে। এই দাম কমার ফলে কলকাতায় 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এখন 3,255.50 টাকা থেকে দাম কমে 3,081.50 টাকা হয়েছে।
এদিকে, চণ্ডীগড়, পটনায়, 19 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম যথাক্রমে 181.50 টাকা এবং 173 টাকা কমেছে। এর ফলে চণ্ডীগড়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এখন 2,954.50 টাকা এবং পটনায় 3,227 টাকা হয়েছে।
ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দাম কত?
জুলাই মাসে দেশের সমস্ত শহরে 14.2 কেজির ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দিল্লিতে একটি 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 942 টাকা, কলকাতায় এর দাম 968 টাকা, মুম্বইয়ে 14.2 কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 941.50 টাকা এবং চেন্নাইয়ে এই দাম 957.50 টাকা রয়েছে।
জানুয়ারি মাসে তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 111 টাকা বাড়িয়েছিল। বাণিজ্যিক এলপিজির দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি 1 জানুয়ারি থেকে 5 কেজির ‘ফ্রি ট্রেড এলপিজি’ (FTL) সিলিন্ডারের দামও 27 টাকা বাড়ানো হয়। বাণিজ্যিক এলপিজির এই মূল্যবৃদ্ধি রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং পরিষেবা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মতো খাতগুলির জন্য মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ কারণ, এই ব্যবসাগুলির পরিচালন ব্যয়ের একটি বড় অংশই জ্বালানি বাবদ খরচ হয়।