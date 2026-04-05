কোনও নথিপত্র ছাড়াই কেনা যাবে 5 কেজির LPG সিলিন্ডার ! কারা, কীভাবে পাবেন ?
তেলমন্ত্রক জানিয়েছে, 23 মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় 6.6 লক্ষ 5-কেজি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে ৷ এর জন্য লাগছে না কোনও নথিপত্র, নেই বুকিংয়ের ঝামেলা ৷
By PTI
Published : April 5, 2026 at 8:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 এপ্রিল: ছোট আকারের 5 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের বিক্রি জোরদার করা হয়েছে। বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপগুলি থেকে সরাসরি (কাউন্টারের মাধ্যমে) এই সিলিন্ডারগুলি কেনা যায়। চাহিদা মেটাতে সরকার সরবরাহ বৃদ্ধি করায় গত 23 মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 6.6 লক্ষ সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।
ভর্তুকিযুক্ত 14.2 কেজি ওজনের ডোমেস্টিক সিলিন্ডারগুলির চেয়ে, 5 কেজি ওজনের এই সিলিন্ডারগুলি—যাদের 'FTL সিলিন্ডার' বলা হয়—বাজার দরে বিক্রি হয়। তাছাড়া, নিকটস্থ কোনও এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ থেকে এগুলি কেনার জন্য কোনও ঠিকানার প্রমাণপত্র (address proof) দেখানোর প্রয়োজন হয় না। তেল মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "গতকাল (4 এপ্রিল) 90 হাজারেরও বেশি 5-কেজি FTL সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। গত 23 মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় 6.6 লক্ষ 5-কেজি FTL সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।"
ভারত পেট্রোলিয়ামের ভারতগ্যাস মিনি এবং ইন্ডিয়ান অয়েলের ইন্ডেন ছোটু (5 কেজি) প্ল্যানের অধীনে, শুধুমাত্র একটি সরকার-স্বীকৃত পরিচয়পত্র (আধার, ভোটার আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, ইত্যাদি) দেখিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিলিন্ডার কেনা যাবে। এর জন্য কোনও দীর্ঘ নথিপত্র প্রক্রিয়া বা স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণের প্রয়োজন নেই।
কারা এই সুবিধাটি পেতে পারেন ?
হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রী ও তরুণ-তরুণীরা।
অভিবাসী শ্রমিক এবং অন্যান্য শহরে কর্মরত ব্যক্তিরা।
ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারী পরিবার যাদের জন্য স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ জোগাড় করা কঠিন।
কম গ্যাস ব্যবহারকারী ছোট পরিবার বা যাদের অস্থায়ী প্রয়োজন রয়েছে।
এই পাঁচ কিলোগ্রামের সিলিন্ডারগুলি হালকা, সহজে বহনযোগ্য। এগুলি আপনার নিকটতম ভারতগ্যাস বা ইন্ডেন ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অনুমোদিত বিক্রয় কেন্দ্র থেকে কেনা যাবে। মূল্য পরিশোধের পর, সিলিন্ডারটি সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি করা হয় এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
ওজন: 5 কিলোগ্রাম (ছোট আকারের এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করা সহজ)৷
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: শুধুমাত্র পরিচয়পত্র (ঠিকানার প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই)৷
ব্যবহার: রান্নার জন্য আদর্শ, অল্প পরিমাণে খাওয়া বা সাময়িক প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত।
সুবিধা: দেশজুড়ে ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে এই রিফিল সহজেই পাওয়া যায়।
আমানত: একটি নিরাপত্তা আমানতের বিনিময়ে সিলিন্ডার পাওয়া যায়, যা ফেরতযোগ্য।
ভারত পেট্রোলিয়াম এবং ইন্ডিয়ান অয়েল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে, এই মিনি সিলিন্ডারগুলির জন্য ঠিকানার কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ভারত পেট্রোলিয়াম এবং ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে যে, বর্তমানে যাঁদের যেকোনও জায়গায়, যেকোনও সময় রান্নার জ্বালানি প্রয়োজন হয়, তাঁদের জন্য এটি একটি সুবিধাজনক এবং নির্ভরযোগ্য বিকল্প।
মন্ত্রক জানিয়েছে, এলপিজি বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে কোনও ঘাটতির খবর পাওয়া যায়নি; এদিন 51 লক্ষেরও বেশি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে এবং মোট চাহিদার 95 শতাংশই এসেছে অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারত পেট্রোলিয়াম এবং ইন্ডিয়ান অয়েল-এর মতো সংস্থার কর্তৃপক্ষ মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে তাদের অভিযান জোরদার করেছে৷ গত মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত তারা 50 হাজারেরও বেশি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে এবং এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের বিরুদ্ধে 1400টিরও বেশি 'শো কজ' নোটিশ জারি করেছে, যার ফলে এখন পর্যন্ত 36টি ডিলারশিপ স্থগিত করা হয়েছে।