ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আরও বাড়ল অপেক্ষার সময়

রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি এবং অন্যায়ভাবে মজুদ বন্ধ করতে ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডারের রিফিল বুকিংয়ের জন্য সর্বনিম্ন অপেক্ষার সময়কাল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

LPG Cylinder Booking Rules
ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : March 9, 2026 at 8:22 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকার ডোমেস্টিক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের রিফিল বুকিংয়ের নিয়ম পরিবর্তন করেছে। গ্রাহকরা এখন ডেলিভারির 21 দিনের পরিবর্তে 25 দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার মধ্যে রান্নার গ্যাসের অন্যায় মজুদ রোধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে যে, আগে মানুষ প্রতি 55 দিনে একটি সিলিন্ডার বুক করত ৷ কিন্তু সম্প্রতি, কিছু লোক 15 দিনের মধ্যে পুনরায় গ্যাসের বুকিং শুরু করেছে। সরকার বিশ্বাস করে যে, অপেক্ষার সময়কাল 25 দিন করা হলে অপ্রয়োজনীয় বুকিং বন্ধ হবে এবং যাদের সত্যিই গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন, তাদের জন্য সিলিন্ডার পাওয়া সহজ হবে।

রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

দুই দিন আগে, কেন্দ্রীয় সরকার ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 60 টাকা বাড়িয়েছে। দিল্লিতে, 14.2 কেজি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এখন 913 টাকা, আগে যা 853 টাকা ছিল। এদিকে, 19 কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 115 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এটির দাম 1883 টাকা। বর্ধিত দাম 7 মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে।

এর আগে, সরকার 8 এপ্রিল, 2025 তারিখে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দাম 50 টাকা বৃদ্ধি করেছিল। এই বৃদ্ধি প্রায় এক বছর পরে করা হয়েছিল। 1 মার্চ, 2026 তারিখে, বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 31 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আপাতত স্থিতিশীল থাকবে

সরকারি সূত্রের মতে, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 130 ডলার অতিক্রম না করা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ দাম স্থিতিশীল থাকবে। বর্তমান অনুমান অনুযায়ী, অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 100 ডলারের কাছাকাছি থাকবে।

দেশে জ্বালানির কোনও অভাব নেই

জ্বালানি সরবরাহের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, দেশের কোনও পেট্রোল পাম্পে তেলের ঘাটতি নেই। সরবরাহ শৃঙ্খল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভবিষ্যতের যে কোনও সম্ভাব্য সঙ্কটের জন্য প্রস্তুতি নিতে, ভারত হরমুজ প্রণালী ছাড়া অন্য রুট থেকে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ ত্বরান্বিত করেছে। এটি নিশ্চিত করবে যে, সামুদ্রিক পথে কোনও উত্তেজনার ক্ষেত্রে সরবরাহ যাতে কোনও রকম ব্যাহত না হয়।

বিমানের জ্বালানির মজুদও পর্যাপ্ত রয়েছে

কেন্দ্রীয় সরকার বিমানে ব্যবহৃত এভিয়েশন টারবাইন জ্বালানি (ATF) সম্পর্কেও পরিস্থিতি স্পষ্ট করেছে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে, দেশে পর্যাপ্ত ATF মজুদ রয়েছে এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ভারত শুধুমাত্র ATF উৎপাদন করে না, রপ্তানিও করে। অতএব, বিমান পরিষেবার উপর কোনও প্রভাব পড়বে না।

