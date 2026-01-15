অনিশ্চয়তায় ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি ! ইঙ্গিত প্রাক্তন মার্কিন NSA-র

অনিশ্চয়তায় ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি ! ইঙ্গিত প্রাক্তন মার্কিন NSA-র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মতে, ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আলোচনায় অনেক কিছু উভয়ের জন্যই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
Published : January 15, 2026 at 4:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জানুয়ারি: ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় 'অনেক কিছুই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে' এবং উভয় পক্ষ দ্রুততার সঙ্গে সমস্যাগুলি সমাধান করতে না পারায় এটি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ বুধবার এমনটাই বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) জন বোল্টন।
ভিডিয়ো লিঙ্কের মাধ্যমে পিটিআই-এর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় তিনি ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভ, ভেনিজুয়েলার পরিস্থিতি এবং ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যকারী দেশগুলির প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শুল্ক আরোপের হুমকি নিয়েও কথা বলেন।
জন বোল্টন বলেন, "আমার মনে হয়, আরও বেশি শুল্কের বোঝা চাপানোটা একটি জঘন্য ধারণা। আমার মনে হয়, এটা কেবল ট্রাম্পের একটি তাৎক্ষণিক ভাবনা... দ্বিতীয় পর্যায়ের শুল্ক আরোপ করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সঠিক উপায় নয়।"
বোল্টনের মতে, ইরান গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে রয়েছে। তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞার একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে ইরানের উপর পড়েছে ৷ তবে এর জন্য মূলত দায়ী হল 45 বছরেরও বেশি সময় ধরে ‘আয়াতুল্লাহদের তৈরি অব্যবস্থা’।
প্রাক্তন মার্কিন NSA বলেন, "কিন্তু, আমাদের এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, যদি এখানে লক্ষ্য হয় শাসন পরিবর্তন, তবে ইরানের জনগণের ন্যূনতম ক্ষতি করে কীভাবে যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়িত যায়। আর আমার মতে, শুল্ক আরোপ এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।"
ইরানে সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেছেন, তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্যকারী দেশগুলির ওপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে এবং এটি "অবিলম্বে কার্যকর" হবে। স্থানীয় সূত্রে মতে, ইরানে দেশব্যাপী বিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা 3000 ছাড়িয়ে গিয়েছে।
গত মাসের শেষের দিকে তেহরানে ইরানি মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড দরপতনের পর বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর থেকে বিক্ষোভটি 31টি প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে পরিণত হয়েছে।
ইরান পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াশিংটন আর কী পদক্ষেপ নিতে পারে জানতে চাইলে বোল্টন বলেন, "আমার মনে হয় ট্রাম্পকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁর লক্ষ্য কী, এবং তারপর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। আমার মনে হয়, 1979 সালের বিপ্লবের পর থেকে ইরানের শাসনব্যবস্থা এখন সবচেয়ে দুর্বল পরিস্থিতিতে রয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে, সামাজিক কারণে, জাতিগত কারণে, দেশটি গভীর সঙ্কটে রয়েছে এবং এই বিক্ষোভগুলি তারই প্রতিফলন।"
ইরানকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রক্তন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, "এই মুহূর্তে আমি মনে করি, এখানে সামরিক শক্তি ব্যবহার দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। প্রথমত, শাসকগোষ্ঠী জনগণকে দমন করার জন্য যে প্রধান সম্পদগুলি ব্যবহার করছে, সেগুলিকে ধ্বংস বা অচল করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, জনগণকে এই বার্তা দেওয়া যে বাইরের বিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাদের সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।"
পরিকল্পিত ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি এবং কেন এটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বোল্টন বলেন, "এই বাণিজ্য আলোচনায় ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জন্যই অনেক কিছু ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আমি মনে করি, আমরা সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করতে পারিনি ৷ এটাই একটি বড় সমস্যা।"
তিনি বলেন, "আমি মনে করি, বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ! আমি অবশ্যই এর গুরুত্বকে ছোট করে দেখতে চাই না ৷ কারণ, এটি আমাদের নাগরিকদের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত জরুরি৷ কিন্তু, এখানে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয় রয়েছে যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।" তিনি বলেন, সমস্ত প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনীতিরই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে, এটা খুবই স্বাভাবিক। বোল্টন 2018-2019 সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পরে ট্রাম্পের সমালোচক হয়েছিলেন৷