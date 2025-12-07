ETV Bharat / business

রেপো রেট কমার জের, এই 3 সরকারি ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের হার কমিয়েছে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 0.25 শতাংশ কমানোর পর, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি একে একে তাদের ঋণের সুদের হার কমাচ্ছে ৷

Cheaper Loans From PSU Banks
3 সরকারি ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের হার কমিয়েছে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : December 7, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 7 ডিসেম্বর: ডিসেম্বরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি (এমপিসি) সর্বসম্মতিক্রমে 25 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছে৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) রেপো রেট 0.25 শতাংশ কমানোর পর, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি একে একে তাদের ঋণের সুদের হার কমিয়েছে৷ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক তাদের রেপো লিঙ্কড প্রাইম লেন্ডিং রেট (RBLR) 8.2 শতাংশ থেকে কমিয়ে 7.95 শতাংশ করেছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, নতুন হার 6 ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। রেপো লিঙ্কড প্রাইম লেন্ডিং রেট-এ (RBLR) 0.25 শতাংশ কমানোর ফলে গ্রাহকদের জন্য ঋণ সস্তা হয়েছে। গৃহ ঋণ এবং ব্যবসায়িক ঋণের মতো RBLR লিঙ্কড ঋণ নেওয়া গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের এই পদক্ষেপের পর সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এক বছরের প্রান্তিক ব্যয় তহবিল ভিত্তিক ঋণের হার (MCLR) 0.05 শতাংশ কমিয়ে 8.8 শতাংশ করেছে, যা 3 ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদাও ঋণ সস্তা করেছে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ছাড়াও, আরও দুটি সরকারি ব্যাঙ্ক - ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা - তাদের ঋণের সুদের হার কমিয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের রেপো-ভিত্তিক ঋণের হার (RBLR) 0.25 শতাংশ বা 25 বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে 8.1 শতাংশ করেছে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টক এক্সচেঞ্জের একটি ফাইলিংয়ে জানিয়েছে যে হ্রাসের পরে নতুন সুদের হার 5 ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বলেছে, "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার মুদ্রানীতিতে ঘোষিত রেপো রেট হ্রাসের কারণে এই পরিবর্তন করা হয়েছে।" একইভাবে, ব্যাঙ্ক অফ বরোদাও তার রেপো লিঙ্কযুক্ত ঋণের হার অর্থাৎ RBLR 8.15 শতাংশ থেকে কমিয়ে 7.90 শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেছে। নতুন সুদের হার 6 ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।

2025 সালে রেপো রেট 1.25 শতাংশ কমানো হয়েছে

উল্লেখ্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বছর মোট 1.25 শতাংশ রেপো রেট কমিয়েছে। রেপো রেট এক বছরে চারবারে কমানো হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথমে এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে রেপো রেট 0.25 শতাংশ কমিয়েছিল, তারপরে এপ্রিলে আরও 0.25 শতাংশ কমিয়েছিল। জুনের বৈঠকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 0.50 শতাংশ কমানোর ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীকালে, অগস্ট এবং অক্টোবরে রেপো রেট অপরিবর্তিত ছিল। এখন, ডিসেম্বরে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 0.25 শতাংশ কমিয়ে 5.25 শতাংশে নিয়ে এসেছে।

