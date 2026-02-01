বাজেট অনুমোদন মোদি-মন্ত্রিসভার, কেন্দ্রকে নিশানা অখিলেশের
আর্থিক সংস্কার থেকে শুরু করে কর কাঠামোয় পরিবর্তন করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ? পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভোটমুখী রাজ্যের জন্য কি কিছু ঘোষণা হবে কেন্দ্রীয় বাজেটে ? এরকমই নানা প্রশ্নকে সামনে রেখে টানা নবমবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ বাজেট পেশের আগেই সিগারেট, তামাক এবং পান মশলার দাম আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে সিগারেট এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক এবং পান মশলার উপর স্বাস্থ্য শুল্ক কার্যকর হবে। এটির উপর সর্বোচ্চ 40 শতাংশ হারে জিএসটি আরোপ করা হবে।
বাজেটে অনুমোদন দিল মোদির মন্ত্রিসভা
বাজেটে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ প্রথা মেনে বাজেট পেশ করার আগে সংসদে ভবনে বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ সেখানেই বাজেটে অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷
সোনা ও রুপোর দামে পতন
মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধির ফলে সোনা ও রুপোর দামের পতন ঘটেছে। শুক্রবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনার দাম 33,113 টাকা, রুপোর দাম 1,07,971 টাকা কমেছে ৷ এরপর শনিবার দামে বদল ঘটেনি ৷ রবিবার সকালে বাজার খুলতেই সোনা ও রুপোর দাম বেশ খানিকটা পড়েছে ৷
5 শতাংশের বাজেট :
বাজেট থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করছেন না সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব ৷ তিনি বলেন, "এই সরকারের বাজেটের থেকে ভালো কিছু আশা করার উপায় নেই ৷ আমরা জানি বিজেপি দেশের 5 শতাংশ মানুষের জন্য বাজেট তৈরি করে ৷ নিজেদের লোকেদের আর্থিক পরিস্থিতি ভালো করার কথা মাথায় রেখে বাজেট তৈরি করে বিজেপি ৷ বাকি কারও কিছু আশা করা উচিত নয় ৷" পাশাপাশি নাম না-করে এদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকেও আক্রমণ করেন অখিলেশ ৷
চারকোলের নির্মলা
বাজেট পেশের আগে চারকোল ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনর ছবি আঁকলেন উত্তরপ্রদেশের আমরোহার শিল্পী জুহেইব খান ৷ ছবিতে শাড়ি পরিহিত নির্মলার সঙ্গে ভারতের সংসদ ভবন থেকে শুরু করে দেশের মানবসম্পদ ও সামরিক শক্তিকেও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী ৷
শিবরাজের অভিনব উদ্যোগ
বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে নিজের বাসভবনে একটি চারাগাছ রোপন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ সংসদের দিকে রওনা দেওয়ার সাংবাদিকদের তিনি জানান, এই বাজেট বিকশিত এবং আত্মনির্ভর ভারত তৈরির বাজেট ৷
জিএসটি থেকে আয় বাড়ল
2026 সালের জানুয়ারি মাসে জিএসটি থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ 1,93,384 কোটি টাকা ৷ 2025 সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় এই পরিমাণ 6 শতাংশ বেশি ৷
সংসদে পৌঁছলেন নির্মলা
বাজেট পেশ করতে সংসদে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি ৷ মন্ত্রকের প্রবীণ আধিকারিকরাও তাঁদের সঙ্গে আছেন ৷
গ্যাসের দাম বাড়ল
দাম বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের ৷ বাজেট পেশ হওয়ার আগে 19 কেজি বাণিজ্য়িক গ্য়াসের দাম বাড়ল 49 টাকা ৷ সরাসরি মধ্যবিত্ত প্রভাবিত না হলেও ঘুরপথে তাঁদের উপর চাপ বাড়বে ৷
রাষ্ট্রপতি ভবনে নির্মলা
বাজেট পেশের আগে সংসদীয় রীতি মেনে রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷