BUDGET LIVE UPDATES: সরকারি কর্মীদের জন্য় 20 শতাংশ ডিএ ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর, উত্তরবঙ্গে তৈরি হবে ক্যানসার হাসপাতাল

BUDGET LIVE UPDATES: সরকারি কর্মীদের জন্য় 20 শতাংশ ডিএ ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর, উত্তরবঙ্গে তৈরি হবে ক্যানসার হাসপাতাল
Published : June 22, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 1:06 PM IST
বঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ সোমবার ৷ বাজেট ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা ও প্রত্যাশা বাড়তে শুরু করেছে। সকালেই বিধানসভায় পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু কর অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত-সহ অন্যরা ৷ দেড় দশক ধরে শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পপতি, বিনিয়োকারী-সহ নানা ক্ষেত্রের পুঞ্জীভূত প্রত্যাশার কতটা এই বঙ্গ বাজেটে পূরণ হয়, সেই দিকেই নজর সকলের ৷ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা আসার পর বিজেপি তরফে অর্থ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয় স্বপনকে ৷ বাজেট নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই চর্চা করছেন তিনি ৷ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দিল্লি গিয়ে বৈঠক করে এসেছেন ৷ বাংলায় বিজেপি ক্ষমতার আসার আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার জানিয়েছেন, উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্যকে সাহায্য করবে কেন্দ্র ৷ বাজেটে সেই আস্থার প্রতিফলন দেখা যাবে বলে অনেকেই আশা করছেন ৷
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পার্শ্ব-শিক্ষকদের বেতন বাড়ল
শিক্ষাক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বাজেটে ৷ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাধিক ঘোষণা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি পার্শ্ব-শিক্ষকদের বেতন 5 হাজার টাকা করে বাড়ানো হল ৷
উত্তরবঙ্গের জন্য কল্পতরু
রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে আগেই মনে করা হয়েছিল ৷ তার কারণ, রাজ্য়ে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে দুহাত তুলে সমর্থন করেছে ৷ তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে মন্ত্রিসভাতেও ৷ এবার উত্তরবঙ্গে ক্যানসার হাসপাতালের পাশাপাশি আইআইটি এবং আইআইএম তৈরি করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী ৷
মিড-ডে-মিলের জন্য
মিড-ডে-মিল নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী ৷ প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে-মিলে উপকরণ বাবদ এখন থেকে খরচ হবে 10 । কলকাতা পুরনিগম এলাকায় থাকা স্কুলের পড়ুয়াদের মিড-ডে-মিলে ভালো খাবার দিতে ইসকনের সাহায্য় নেওয়া হবে ৷
স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি
রাজ্যে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন অর্থমন্ত্রী
নারীদের ক্ষমতায়নে
স্বপন জানান, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু করা হয়েছে। এই স্কিমে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী 25 থেকে 60 বছর বয়সি যোগ্য মহিলাদের জন্য মাসে তিন হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এই নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা উপভোক্তার আধার যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে। এই স্কিমের জন্য 36 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে।
নতুন পুরসভার ঘোষণা
অর্থমন্ত্রী জানান, গাজোল, চাঁচল, বেলদা, বাগনান, জয়নগর, কোলাঘাট, কামারপুকুর এবং টুঙ্গিদিঘিতে নতুন পুরসভা গঠিত হবে। হেমতাবাদ, বিনা চাপড়া, করণদিঘি, মানিকচক, ফলতা, কালিম্পং জেলার লাভা ব্লকের গীতডাব্লিং, গোরুবাথান, চণ্ডীপুর এবং কাকদ্বীপে নতুন ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন তৈরি হবে। দার্জিলিংয়ের ডালি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনটিকে আরও উন্নত করা হবে।
গভীর সমুদ্র বন্দর
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবরে তৈরি হবে গভীর সমুদ্র বন্দর ৷
নয়া বিমানবন্দর
পুরুলিয়া- বালুরঘাট-মালদায় নতুন বিমানবন্দর তৈরি হবে বলে ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী ৷ কলকাতা বিমানবন্দরেের চাপ কমাতে শহরের কাছে কল্যাণীতে গড়ে উঠছে আরেকটি বিমনবন্দর ৷
জেলা-পুলিশ জেলা-মহকুমা
পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে বেশ কিছু নতুন কেন্দ্র গঠন করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী ৷ নতুন জেলা হিসেবে কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর ও আরামবাগের কাজ এগোতে থাকবে। কাঁথিতে একটি নতুন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট গঠন করা হবে। গোপীবল্লভপুরে একটি নতুন মহকুমা তৈরি হবে।
500 কোটি বরাদ্দ
রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগেই বিজেপি জানিয়েছিল তারা ক্ষমতায় এলে মহিলারা বিনা খরচে সরকারি বাসে যাতায়াত করতে পারবেন ৷ এই প্রকল্পে বরাদ্দ হল 500 কোটি টাকা ৷
বিশেষ বোর্ড
বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী জানান, চা-বাগানের কর্মীদের জন্য় বিশেষ বোর্ড তৈরি করবে রাজ্যের বিজেপি সরকার ৷
পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য
পরিযায়ী শ্রমিকদের এক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷ যাতে তারা দেশের যে কোনও জায়গা থেকে সস্তায় রেশন সংগ্রহ করতে পারে ৷
ভাতা বাডছে 500 টাকা
বাজেট ভাষণো অর্থমন্ত্রী জানালেন, প্রবীণ বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য় সরকার যে ভাতা দেয় তা এখন 500 টাকা করে বাড়ানো হল ৷
এককালীন 50 হাজার
উচ্চশিক্ষায় ড্রপআউট কমাতোে ছাত্রীদের এককালীন 50 হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন অর্থমন্ত্রী ৷
বার্ষিক বিধায়ক তহবিল বেড়ে এক কোটি
বিধায়ক তহবিল 70 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক কোটি করল সরকার ৷ এর পাশাপাশি বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী ফলতাকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে ৷ সিভিল পুলিশ এবং ভিলেজ পুলিশদের ভাতা 2 হাজার টাকা বাড়ছে ৷ হোমগার্ডদের ভাতাও একই হারে বাড়ছে ৷ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পাঁচ হাজার টাকা পেনশন দেওয়া হবে ৷ জরুরি অবস্থায় গ্রেফতার হওযাদের জন্য 10 হাজার টাকা দেওয়া হবে ৷
20 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা
সরকারি কর্মীদের জন্য় 20 শতাংশ ডিএ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ অক্টোবর মাস থেকে এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে ৷ অবসরপ্রাপ্তরাও এই সুবিধা পাবেন ৷
সামাজিক প্রকল্প নিয়ে
অর্থমন্ত্রী জানান, চালু থাকা কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না ৷ তবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কথা মাথায় রেখে কিছু কিছু বদল হবে ৷
অগ্নিবীরদের জন্য় সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ
বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারি চাকরিতে অগ্নিবীরদের জন্য় দশ শতাংশ সংরক্ষণ ৷
স্বচ্ছতায় জোর সরকারের
অর্থমন্ত্রী বলেন,"দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন গড়ো তোলা আমাদের লক্ষ্য ৷ রাজ্যের জনগণের আস্থা অর্জন পূরণ হবে ৷ স্বচ্ছতায় জোর দিতে 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু হয়েছে ৷"
সরকারের লক্ষ্য
বাজেট ভাষণের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমাদের নতুন সরকারের লক্ষ্য বিকশিত ভারতের অংশ হিসেবে বিকশিত বাংলা গড়ে তোলা ৷"
বিধানসভায় বিশেষ পুজো
বিধানসভায় বিশেষ পুজোর পর অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে মিষ্টিমুখ করালেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷