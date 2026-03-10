ETV Bharat / business

কলকাতা-সহ দেশের বড় শহরগুলির হোটেল-রেস্তোরাঁয় LPG ঘাটতি, আশঙ্কায় পরিষেবা

প্রায় 5000 রেস্তোরাঁ রয়েছে, যার অনেকগুলিতে ইতিমধ্যেই LPG প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কলকাতার মতো পরিস্থিতি মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের মতো শহরগুলির রেস্তোরাঁগুলিতেও ইতিমধ্যেই একই আশঙ্কা বাড়ছে ৷

Kolkata eateries facing LPG shortages
কলকাতার হোটেল-রেস্তোরাঁয় LPG ঘাটতি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 10, 2026 at 6:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 10 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের মধ্যে, কলকাতার রেস্তোরাঁগুলি বাণিজ্যিক এলপিজির ঘাটতির সম্মুখীন হতে শুরু করেছে৷ এই পরিস্থিতিতে শিল্প সমিতিগুলি সতর্ক করে দিয়েছে যে, জ্বালানি সরবরাহ শীঘ্রই স্বাভাবিক না হলে শহরের শত শত হোটেল-রেস্তোরাঁর পরিষেবা, কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

হোটেল-রেস্তোরাঁর প্রতিনিধিরা বলছেন যে, কলকাতার মতো পরিস্থিতি মুম্বই, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরগুলির রেস্তোরাঁগুলিও ইতিমধ্যেই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে রেস্তোরাঁগুলি আশঙ্কা করছে যে, এলপিজি সরবরাহ থমকে গেলে তাদের কার্যক্রম-পরিষেবাও বন্ধ করতে হতে পারে।

ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (NRAI)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হোটেল-রেস্তোরাঁর শিল্প ক্ষেত্রটি বাণিজ্যিক এলপিজির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং জ্বালানি সরবরাহে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাঘাত ঘটলে সেক্ষেত্রে ব্যাপক হারে পরিষেবা বন্ধের আশঙ্কা রয়েছে।

LPG shortages
দেশের বড় শহরগুলির হোটেল-রেস্তোরাঁয় LPG ঘাটতি (ইটিভি ভারত)

ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (NRAI)-এর কলকাতা শাখার প্রধান পীযূষ কঙ্করিয়া জানিয়েছেন যে, শহরে প্রায় 5000 রেস্তোরাঁ রয়েছে যার সদস্যদের মধ্যে একটি দ্রুত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, অনেক হোটেল-রেস্তোরাঁয় ইতিমধ্যেই রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে এসেছে।

পীযূষ কঙ্করিয়া উল্লেখ করেছেন, "প্রায় 40 শতাংশ রেস্তোরাঁ তাৎক্ষণিকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ অন্যদিকে, 30-40 শতাংশ রেস্তোরাঁ জানিয়েছে যে তাদের সীমিত মজুদ থাকায় তারা শুধুমাত্র আর কয়েক দিনের জন্য কার্যক্রম-পরিষেবা চালু রাখতে পারবে৷ মঙ্গলবার, কোনও বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ নেই। আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ চাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে৷"

কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয়ভাবে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দের অগ্রাধিকার সংশোধন করেছে৷ নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য খাতে সরবরাহ করার আগে রান্নার গ্যাস এবং পরিবহণ খাতগুলিকে তাদের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সংঘাতের ফলে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে ৷ তাই কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোকেমিক্যালের মতো খাতগুলিতে গ্যাস বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে যাতে রান্নার গ্যাস, অটোমোবাইলের জন্য সিএনজি এবং গৃহস্থালিতে পাইপযুক্ত রান্নার গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির 100 শতাংশ চাহিদা পূরণ করা যায়।

ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (NRAI) ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরিকে চিঠি লিখে রেস্তোরাঁগুলিতে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ জরুরিভিত্তিতে চেয়েছে।

তাদের চিঠিতে NRAI জানিয়েছে যে, ভারতজুড়ে 5 লক্ষেরও বেশি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী রেস্তোরাঁ শিল্প, যার বার্ষিক ব্য়বসার পরিমাণ প্রায় 5.7 লক্ষ কোটি টাকা এবং 80 লক্ষেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল রয়েছে, তার দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য এই রেস্তোরাঁ শিল্প মূলত বাণিজ্যিক এলপিজির উপর নির্ভরশীল।

ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (NRAI)-এর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এলপিজি সরবরাহে যেকোনও ব্যাঘাতের ফলে শিক্ষার্থী, হোস্টেলের আবাসিক এবং কর্মজীবী ​​মানুষ-সহ রেস্তোরাঁর উপর নির্ভরশীল নাগরিকদের খাদ্যের প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে।

হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সচিব সুদেশ পোদ্দার জানিয়েছেন, হসপিটালিটি ক্ষেত্রের জন্য তাৎক্ষণিক উদ্বেগের বিষয় হল দামের চেয়ে সহজলভ্যতায় টান। তিনি বলেন, "আমরা এই মুহূর্তে প্রাপ্যতা নিয়ে বেশি চিন্তিত, দাম নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নই। কারণ, রেস্তোরাঁগুলি দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন এলপিজি সরবরাহের উপর নির্ভর করে৷"

কলকাতার আইটি হাব, সেক্টর ফাইভে রাস্তার ধারের খাবারের দোকানের মালিক শঙ্খ পাল আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, রান্নার গ্যাসের ক্রমবর্ধমান দাম এবং এলপিজি সিলিন্ডার না পাওয়ার চাপ অনেক ছোট বিক্রেতাকে তাদের ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারে।

মুম্বইয়ের প্রায় 20 শতাংশ হোটেল এবং রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে মুম্বইয়ের প্রায় 50 শতাংশ হোটেল এবং রেস্তোরাঁ দুই দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। মহারাষ্ট্রের হসপিটালিটি ব্যবসার শীর্ষ সংস্থা AHAR-এর একজন প্রতিনিধি বলেছেন, "আমরা কারণ বুঝতে পারছি ৷ তবে সর্বাত্মক বন্ধের পরিবর্তে, সরবরাহ কমপক্ষে 25 শতাংশ অব্যাহত রাখা উচিত, যাতে হোটেলগুলি কোনওভাবে টিকে থাকতে পারে ।"

  1. ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আরও বাড়ল অপেক্ষার সময়
  2. দেশে সর্বোচ্চ মাত্রায় এলপিজি উৎপাদন-সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে আইন জারি কেন্দ্রের

TAGGED:

LPG SHORTAGES
KOLKATA EATERIES
রেস্তোরাঁয় LPG ঘাটতি
EATERIES FACING LPG SHORTAGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.