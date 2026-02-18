শুরু হচ্ছে কলকাতার ঐতিহাসিক বাস্কুল সেতু সংস্কারের কাজ, খরচ 117 কোটি টাকা
1966 সালের নভেম্বরে কলকাতার এই বাস্কুল সেতুটি চালু করা হয়েছিল। এই সেতু সংস্কারে পূর্ব ভারতের বাণিজ্য-পরিকাঠামো শক্তিশালী হবে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।
Published : February 18, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: বুধবার কলকাতা বন্দরের (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর) তরফে জানানো হয়েছে যে, তারা পণ্য পরিবহণের দক্ষতা উন্নত করতে এবং বন্দরের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য কলকাতা ডক সিস্টেমে তার ঐতিহাসিক বাস্কুল সেতুর আধুনিকীকরণ প্রকল্প শুরু করেছে। এই আধুনিকীকরণ বা সংস্কারের কাজে 117.54 কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে৷
কলকাতা বন্দরের ঐতিহাসিক বাস্কুল সেতুটি একটি বিরল প্রযুক্তির উদাহরণ। কারণ, সেতুটি প্রায় মাঝখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে ভাগ হয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের মতো উপরে উঠে যায়। খিদিরপুর ডকে জাহাজ ঢোকা বা বেরোনোর সময়ে এই ভাবে খুলে যায় সেতুটি। জাহাজ চলে যাওয়ার পরে ফের জুড়ে যায় সেতুের দুই অংশ। কলকাতা ছাড়াও মুম্বই ও রামেশ্বরমে এমন বাস্কুল সেতু রয়েছে ৷
1966 সালের নভেম্বরে কলকাতার এই বাস্কুল সেতুটি চালু করা হয়েছিল। ওয়াগনার-বিরো সেতু সিস্টেমস এজি-র (Waagner-Biro Bridge Systems AG) তৈরি এই ডাবল-লিফ রোলিং সেতুটি গার্ডেন রিচ-মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলকে কলকাতার বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং বন্দরের ট্র্যাফিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ রুট হিসেবে কাজ শুরু করে।
এই বাস্কুল সেতুটি মাঝখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে খুলে যাওয়ার পর জাহাজগুলি খিদিরপুর ডক-1 এবং ডক-2-এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে ৷ ভারী বাণিজ্যিক যানবাহন এবং প্রতিদিনের যাত্রী পরিবহণেও এই সেতু অত্যন্ত সহায়ক।
বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, প্রায় ছয় দশক ধরে পরিষেবা দিয়েছে কলকাতা ঐতিহাসিক এই বাস্কুল সেতুটি ৷ দীর্ঘ সময়ের পর 1,640 টন ওজনের ইস্পাত কাঠামো এবং এর ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল সিস্টেম, যার মধ্যে হাইড্রোলিক গিয়ার এবং ব়্যাক-অ্যান্ড-পিনিয়ন মেকানিজম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উন্নীত করার লক্ষ্যে এই সংস্কার করা হচ্ছে।
রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের সঙ্গে এসএমপিকে অংশীদারিত্বে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, 2025 সালের সেপ্টেম্বরে মুম্বই-ভিত্তিক মেসার্স এইচ অ্যান্ড এইচ ফ্রেসিনেটকে চুক্তি করে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়৷
সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য 40 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে, যা পূর্ব ভারতের বাণিজ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য এর কৌশলগত গুরুত্বকে তুলে ধরে।
এসএমপিকে চেয়ারপার্সন রথেন্দ্র রমন বলেন, "বাস্কুল সেতুটি আমাদের বন্দরের লজিস্টিক নেটওয়ার্কের একটি ভিত্তিপ্রস্তর। এই ব্যাপক সংস্কারে বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা একটি ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্ক সংরক্ষণ করার পাশাপাশি বন্দর পরিচালনার নিরাপত্তা এবং গতি বৃদ্ধি করছি ৷" তিনি আরও জানান যে, বাস্কুল সেতুর আধুনিকিকরণ ও সংস্কারের কাজ 2027 সালের মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সংস্কারের পর সেতুটি সামুদ্রিক এবং সড়ক পরিবহণকে মসৃণ করবে এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।