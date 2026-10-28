Jio প্ল্যাটফর্মসের আইপিওর ধামাকা এন্ট্রি! লিস্টিংয়েই 21% মুনাফা বিনিয়োগকারীদের

Jio প্ল্যাটফর্মসের আইপিওর ধামাকা এন্ট্রি! লিস্টিংয়েই 21% মুনাফা বিনিয়োগকারীদের
Jio IPO Listing: আইপিও মূল্যের চেয়ে 21 শতাংশ প্রিমিয়ামে তালিকাভুক্ত হল Jio প্ল্যাটফর্মসের শেয়ার ৷ ফলে লিস্টিংয়েই বিপুল মুনাফার মুখ দেখলেন বিনিয়োগকারীরা ৷
By PTI
Published : October 28, 2026 at 5:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: বাজারে আসার পর থেকেই জিও প্ল্যাটফর্মসের শেয়ার বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জিও প্ল্যাটফর্মস-এর আইপিও শেয়ার প্রতি 1,119 টাকা ইস্যু মূল্যে এসেছিল। 30,213 কোটি টাকার মেগা আইপিও-র পর, কোম্পানিটির শেয়ার ইস্যু মূল্যের ওপর প্রায় 21 শতাংশ প্রিমিয়ামে এনএসই-তে তালিকাভুক্ত হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
ভারতীয় শেয়ার বাজারে বুধবার, 28 অক্টোবর, 2026 তারিখে মুকেশ আম্বানির কোম্পানি জিও প্ল্যাটফর্মস-এর শেয়ার আইপিও মূল্যের উপর প্রায় 21 শতাংশ প্রিমিয়ামে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এনএসই) তালিকাভুক্ত হয়। দেশের বৃহত্তম আইপিও-র মাধ্যমে শেয়ার বাজারে প্রবেশ করা এই কোম্পানির তালিকাভুক্তিকে ভারতীয় পুঁজিবাজারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জিও-র আইপিও হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়ার 27,870 কোটি টাকার আইপিও-কে ছাড়িয়ে দেশের এযাবৎকালের বৃহত্তম আইপিও-তে পরিণত হয়েছে।
1,119 টাকার ইস্যু মূল্যের তুলনায়, শেয়ারগুলি এনএসই এবং বিএসই উভয় ক্ষেত্রেই 1,358 টাকায় তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এর অর্থ হল, যে বিনিয়োগকারীরা আইপিও-তে শেয়ার কিনেছিলেন, তাঁরা প্রথম দিনেই 21.36 শতাংশ লিস্টিং প্রিমিয়াম বা মুনাফা পেয়েছেন। এই শক্তিশালী অভিষেকের ফলে, কোম্পানিটির বাজার মূলধন প্রায় 12.51 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।
স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জিও প্ল্যাটফর্মস দেশের দ্বিতীয় সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। কোম্পানিটির বাজার মূলধন 12.50 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যেখানে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ 16.12 লক্ষ কোটি টাকার বাজার মূলধন নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। এদিকে, ভারতী এয়ারটেল 12.03 লক্ষ কোটি টাকার বাজার মূলধন নিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে। দেশের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিগুলোর তালিকায় এর পরেই রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক।
কোম্পানিটির শেয়ার 1,119 টাকার ইস্যু মূল্যের উপর 21.36 শতাংশ প্রিমিয়ামে 1,358 টাকায় তালিকাভুক্ত হয়েছে। এর ফলে, তালিকাভুক্তির দিনে আইপিও-তে শেয়ার গ্রহণকারী বিনিয়োগকারীরা উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করেছেন। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষিত বিভাগের বিনিয়োগকারীরা, যারা ন্যূনতম 23টি শেয়ারের লট পেয়েছিলেন, তারা তালিকাভুক্তির মূল্যের ভিত্তিতে 5,497 টাকা লাভ করেছেন।
খুচরো বিনিয়োগকারীরা, যারা ন্যূনতম 12টি শেয়ার বরাদ্দ করেছিলেন, তারা 2,868 টাকা আয় করেছেন। অন্যদিকে, উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি (HNI) বিভাগের বিনিয়োগকারীরা, যারা 180টি শেয়ার পেয়েছিলেন, তারা তালিকাভুক্তির ফলে 43,020 টাকা লাভ করেছেন।