জিও-র ঐতিহাসিক আইপিও: আজই শেয়ার বণ্টন ! দেখে নিন অ্যালটমেন্ট চেক করার সহজ উপায়
JIO Platforms IPO allotment: আগামী 28 অক্টোবর শেয়ার বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত বা লিস্টেড হতে চলেছে এই টেক্সটবুক আইপিও ।
Published : October 26, 2026 at 3:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অক্টোবর: ভারতের শেয়ার বাজারের ইতিহাসে সর্বকালের বৃহত্তম পাবলিক ইস্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিপুল উন্মাদনা । রিলায়েন্স গোষ্ঠীর অধীনস্থ 'জিও প্ল্যাটফর্মস লিমিটেড'-এর (Jio Platforms) মেগা আইপিও (IPO)-র শেয়ার বণ্টনের (Allotment) প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আজ, 26 অক্টোবর 2026 । আগামী 28 অক্টোবর শেয়ার বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত বা লিস্টেড (Listing) হতে চলেছে এই টেক্সটবুক আইপিও ।
গ্রাকোট (GMP) বা গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামে এখন থেকেই শেয়ার পিছু প্রায় 22 শতাংশ দরবৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে । আইপিও বাজারে ইতিহাস গড়া এই জিও প্ল্যাটফর্মসের শেয়ার আপনি পেলেন কি না, তা যাচাই করবেন কীভাবে ? এক নজরে রইল বিস্তারিত ।
মেগা আইপিও-র মূল তথ্য ও পরিসংখ্যান
মোট ইস্যুর আকার: 30187.65 কোটি টাকা (সম্পূর্ণ ফ্রেশ ইস্যু)
শেয়ারের প্রাইস ব্যান্ড: 1065 থেকে 1119 টাকা
ন্যূনতম বিনিয়োগ (লট সাইজ): 1টি লটে 12টি শেয়ার (মূল্য 13428 টাকা)
মোট সাবস্ক্রিপশন: 22.19 গুণ (প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বা QIB বিভাগে রেকর্ড 70.55 গুণ)
বাজারের সার্বিক চাহিদা: প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ মিলিয়ে মোট চাহিদা ছাড়িয়ে গেছে 7.4 লাখ কোটি টাকা !
লক্ষণীয়: এটি সম্পূর্ণ একটি 'ফ্রেশ ইস্যু' । অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ বা অন্যান্য বিদ্যমান অংশীদাররা তাঁদের নিজস্ব শেয়ার বিক্রি করছেন না । সংগৃহীত মূলধন সরাসরি ব্যবহৃত হবে মূল ব্যবসার মূলধনী কাজে ও ঋণ পরিশোধে ।
কত মিলতে পারে রিটার্ন ?
বাজারের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, গ্রে মার্কেটে জিও প্ল্যাটফর্মসের শেয়ার পিছু প্রিমিয়াম (GMP) চলছে প্রায় 247 টাকা । 1119 টাকার সর্বোচ্চ প্রাইস ব্যান্ডের ওপর ভিত্তি করে শেয়ার বাজারে এই শেয়ারের আনুমানিক লিস্টিং প্রাইস হতে পারে 1366 টাকা । অর্থাৎ, প্রথম দিনেই বিনিয়োগকারীরা প্রায় 22 শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা পেতে পারেন বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা ।
ঘরে বসে অলটারনেটিভ বা অ্যালটমেন্ট স্ট্যাটাস চেক করবেন যেভাবে
বিনিয়োগকারীরা এনএসই (NSE), বিএসই (BSE) এবং অফিশিয়াল রেজিস্ট্রার 'কেফিন টেকনোলজিস' (KFin Technologies)-এর পোর্টালে গিয়ে সহজেই নিজেদের স্ট্যাটাস যাচাই করতে পারেন ।
NSE ওয়েবসাইটের মাধ্যমে:
1. এনএসই-র অফিশিয়াল অ্যালটমেন্ট স্ট্যাটাস পেজে যান ।
2. Equity and SME IPO bids বিকল্পটি নির্বাচন করুন ।
3. সিলেক্ট সিম্বল তালিকায় Jio Platforms (বা JPL) বাছুন ।
4. আপনার প্যান (PAN) নম্বর এবং আবেদন নম্বর (Application Number) দিন ।
5. 'Submit' বোতামে ক্লিক করলেই স্ক্রিনে ফুটে উঠবে আপনার স্ট্যাটাস ।
BSE ওয়েবসাইটের মাধ্যমে:
1. বিএসই-র অফিশিয়াল পেজে যান ।
2. Issue Type হিসেবে Equity বেছে নিন ।
3. Issue Name ডেক্সবক্স থেকে ‘Jio Platforms’ সিলেক্ট করুন ।
4. আপনার অ্যাপ্লিকেশন নম্বর অথবা প্যান নম্বর লিখুন ।
5. ক্যাপচা পূরণ করে Submit বাটনে চাপ দিন ।
কেফিন টেকনোলজিস (Registrar) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে:
1. KFin Technologies-এর অফিশিয়াল আইপিও পোর্টালে যান ।
2. ড্রপডাউন মেনু থেকে Jio Platforms IPO নির্বাচন করুন ।
3. আপনার প্যান (PAN), আবেদন নম্বর অথবা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ দিন ।
4. Search বোতামে ক্লিক করলেই শেয়ার বরাদ্দ হয়েছে কি না তা দেখা যাবে ।
পরবর্তী পদক্ষেপ
যাঁরা শেয়ার বরাদ্দ পাবেন না, তাঁদের টাকা ফেরত (Refund) দেওয়ার প্রক্রিয়া 27 অক্টোবর থেকে শুরু হবে । পাশাপাশি ওই দিনই সফল আবেদনকারীদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার ক্রেডিট করে দেওয়া হবে । চূড়ান্ত মাহেন্দ্রক্ষণ আগামী 28 অক্টোবর, বুধবার- যেদিন দেশের দুই প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ এনএসই ও বিএসই-তে ডেবিউ করবে ভারতের নতুন যুগের ডিজিটাল জায়ান্ট জিও প্ল্যাটফর্মস ।