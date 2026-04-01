জেট ফুয়েলের দাম কিলো লিটারে 2 লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে ! কতটা বাড়ছে বিমানের ভাড়া ?

জেট ফুয়েলের দাম কিলো লিটারে 2 লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে ! কতটা বাড়ছে বিমানের ভাড়া ?
Published : April 1, 2026 at 3:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে বুধবার এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF) বা বিমানের জ্বালানির দাম দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেল ৷ প্রতি কিলোলিটার 2 লক্ষ টাকায় পৌঁছে রেকর্ড গড়ল বিমানের জ্বালানির দাম ৷ এই প্রথম জ্বালানির দাম প্রতি কিলোলিটারে 2 লক্ষ টাকার গণ্ডি অতিক্রম করল।
যদিও প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, জেট ফুয়েলের দামের এই বৃদ্ধির ফলে বিমান ভাড়াও বাড়বে ৷ তবে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলিকে এর পুরো ধাক্কা সহ্য করতে হবে না ৷ কারণ, তাদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা 'মেকানিজম' বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বুধবার জানিয়েছে, বিশ্ববাজারে দামের তীব্র বৃদ্ধি সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য ATF-এর দাম আংশিক বৃদ্ধি হবে।
ATF prices in India were deregulated in 2001 and are revised on monthly basis based on a formula of international benchmarks. Due to the closure of Strait of Hormuz and extraordinary situation in global energy markets, price of ATF for domestic markets was expected to increase by…— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 1, 2026
মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ভারতে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের দাম 2001 সাল থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে এর দাম সংশোধন করা হয়। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকা এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারে অস্থিরতার কারণে, 1 এপ্রিল থেকে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্য ATF-এর দাম 100 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে, অভ্যন্তরীণ বিমান ভাড়া যাতে অত্যধিক বেড়ে না যায় তা রোধ করতে, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs)—অসামরিক বিমান মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেবল আংশিক এবং ধাপে ধাপে দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে কেবল 25 শতাংশ বা প্রতি লিটারে প্রায় 15 টাকা বাড়তি মূল্য দিতে হবে।
মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ব্যাপক বৃদ্ধি থেকে অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের খরচকে সুরক্ষিত রাখতে, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো (PSU OMCs)—অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ করে বিমান সংস্থাগুলির উপর কেবল আংশিক ও ধাপে ধাপে 25 শতাংশ (প্রতি লিটারে 15 টাকা) মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর করেছে।"
মন্ত্রক স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, "আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী বিমান সংস্থাগুলিকে ATF-এর দাম বৃদ্ধির পূর্ণাঙ্গ বোঝা বহন করতে হবে ৷ ঠিক যেভাবে তারা বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে জ্বালানির মূল্য পরিশোধ করে থাকে।" জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে এই সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই বেশ চাপের মুখে রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় আকাশপথ ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধের কারণে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিকে দীর্ঘতর পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রুটে তাদের জ্বালানি খরচও বেড়ে গিয়েছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, গত মাসেই বিমান সংস্থাগুলি টিকিটের মূল্যের সঙ্গে 'ফুয়েল সারচার্জ' বা জ্বালানি বাবদ অতিরিক্ত মাশুল যুক্ত করা শুরু করেছিল। দিল্লিতে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের দাম প্রতি কিলোলিটারে 1,10,703.08 টাকা থেকে বেড়ে এখন প্রতি কিলোলিটারে 2,07,341.22 টাকায় দাঁড়িয়েছে।
এই প্রসঙ্গে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু বলেন, "এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে, অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ করে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন কোম্পানিগুলির পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য জ্বালানির মূল্য মাত্র 25 শতাংশ (লিটার প্রতি 15 টাকা)—যা আংশিক ও ধাপে ধাপে কার্যকর হবে ৷ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তটি যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি দূরদর্শী ৷ একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটিও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক রুটের ক্ষেত্রে জ্বালানির পূর্ণ বাজার-সম্মত মূল্যই প্রযোজ্য হবে ৷"