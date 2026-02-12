ETV Bharat / business

জানুয়ারিতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে 2.75%, খরচ বাড়ছে গ্রামীণ ভারতের

কেন্দ্র জানুয়ারি, 2026-এর জন্য নতুন কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স (CPI) সিরিজের অধীনে প্রথম মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করেছে। এই তথ্য অনুযায়ী, খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে 2.75%৷

January 2026 Retail Inflation
জানুয়ারিতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে 2.75% (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
author img

By PTI

Published : February 12, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ভোক্তা মূল্য সূচক বা অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স (CPI) সিরিজের অধীনে প্রথম মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার, 12 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নতুন কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স (CPI) সিরিজের অধীনে 2026 সালের জানুয়ারিতে ভারতের খুচরো মূল্যস্ফীতি 2.75 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের মাসে (পুরনো সিরিজের অধীনে) 1.33 শতাংশ ছিল। এই তথ্যটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের খুচরো মূল্যস্ফীতি সিরিজের প্রথম বড় পরিবর্তন, যার ভিত্তি বছর 2012 থেকে 2024 পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে।

টানা তৃতীয় মাসে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে

গত বছরের শেষের দিকে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে শুরু করে, ডিসেম্বরে তা বেড়ে 1.33 শতাংশে পৌঁছেছে, যা আগের সিরিজের 0.71 শতাংশ ছিল। এখন, নতুন সিরিজে দেখা যাচ্ছে যে টানা তিন মাস ধরে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ কারণ, সূচকটি ডিসেম্বরে 104.10 এবং নভেম্বরে 104.01 থেকে বেড়ে জানুয়ারিতে 104.46 হয়েছে।

নতুন কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স সিরিজে বিশেষ কী আছে?

সংশোধিত সিপিআই সূচকে একটি বড় পরিবর্তন হল খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব হ্রাস করা। প্রথমবারের মতো, খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব 40 শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। খাদ্যবহির্ভূত বিভাগগুলি এখন সূচকের 60 শতাংশেরও বেশি, যা পূর্বে প্রায় 45 শতাংশ ছিল। গ্রামীণ ভোগকেও আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা মোট চাহিদার উপর এর ক্রমবর্ধমান অবদানকে প্রতিফলিত করে।

দেশের শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতির হার

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের গ্রামাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতির হার 2.73 শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির হার 2.77 শতাংশ। কনজিউমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স বা সিএফপিআই অনুযায়ী, সারা দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার 2.13 শতাংশ। গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার 1.96 শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এই হার 2.44 শতাংশ। জানুয়ারিতে গৃহনির্মাণ খাতে মূল্যস্ফীতির হার 2.05 শতাংশ। গ্রামীণ গৃহনির্মাণ মূল্যস্ফীতির হার 2.39 শতাংশ বেশি, যেখানে শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ মূল্যস্ফীতির হার 1.92 শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে।

সংশোধিত সিরিজে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে 2.13 শতাংশ হয়েছে। তবে, এর ওজন কম থাকায় মূল মুদ্রাস্ফীতির উপর এর সামগ্রিক প্রভাব পূর্ববর্তী সিরিজের তুলনায় কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরেকটি পরিবর্তন হল নতুন সিপিআই বাস্কেটের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ, যার মধ্যে পূর্ববর্তী 299টির তুলনায় 350টিরও বেশি আইটেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

  1. ডিসেম্বরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি 3 মাসের সর্বোচ্চ ! পকেটে টান আম জনতার
  2. নভেম্বরেও দেশের পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির হার নেতিবাচক, স্বস্তিতে আম জনতা

TAGGED:

INFLATION
RETAIL INFLATION
CONSUMER PRICE INDEX
খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার
JANUARY 2026 RETAIL INFLATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.