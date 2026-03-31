বেতন হোক বা ব্যবসা, কাকে কোন ITR ফর্ম জমা দিতে হবে? জেনে নিন
আয়কর বিভাগ 2026-'27 মূল্যায়ন বর্ষের জন্য সমস্ত ITR (আয়কর রিটার্ন) ফর্ম বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছে। এই ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 31 জুলাই ৷
By PTI
Published : March 31, 2026 at 6:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 মার্চ: আয়কর দাতাদের জন্য একটি বড় আপডেট এসেছে। আয়কর বিভাগ 2026-27 মূল্যায়ন বর্ষের জন্য সমস্ত আয়কর রিটার্ন ফর্ম প্রকাশ করেছে, যার ফলে করদাতারা তাদের রিটার্ন দাখিল করা শুরু করতে পারছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত করদাতাদের জন্য সরলীকৃত ফর্মও প্রকাশ করা হয়েছে। বেতনভোগী ব্যক্তি, ব্যবসার মালিক এবং কোম্পানিগুলি এখন তাদের নিজের নিজের বিভাগ অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারবে। সময়মতো দাখিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
আয়কর বিভাগ 2026-27 মূল্যায়ন বর্ষের জন্য সমস্ত ITR (আয়কর রিটার্ন) ফর্ম বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছে। এর অর্থ হল, 2025-26 অর্থবর্ষে আয় অর্জনকারী সমস্ত করদাতা এখন তাদের রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।
মূলত ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত করদাতাদের জন্য আয়কর রিটার্ন-1 থেকে আয়কর রিটার্ন-4 ফর্মগুলি সর্বপ্রথম 30 মার্চ প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, আয়কর রিটার্ন-2, আয়কর রিটার্ন-3, আয়কর রিটার্ন-5, আয়কর রিটার্ন-6, আয়কর রিটার্ন-7 এবং আয়কর রিটার্ন-ইউ সহ অন্যান্য সমস্ত ফর্মও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
কাকে কোন ITR ফর্ম জমা দিতে হবে?
যদি আপনি একজন বেতনভোগী ব্যক্তি হন এবং আপনার বার্ষিক আয় 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, এবং আপনার আয় বেতন, বাড়ি ও সুদ-এর মতো উৎস থেকে আসে, তাহলে ITR-1 (সহজ) ফর্মটি আপনার জন্য সবচেয়ে সহজ বিকল্প। এতে 5,000 টাকা পর্যন্ত কৃষি আয়ও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
যদি আপনি একটি ছোট ব্যবসা চালান অথবা একজন পেশাদার হন এবং আপনার মোট আয় 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, তাহলে ITR-4 (সুগম) ফর্মটি আপনার জন্য উপযুক্ত। ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUFs), এবং ফার্ম (এলএলপি ছাড়া) এটি জমা দিতে পারে।
যদি আপনার আয়ের মধ্যে মূলধনী লাভ (যেমন শেয়ার বা সম্পত্তি বিক্রি থেকে লাভ) অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু আপনি কোনও ব্যবসায় জড়িত না থাকেন, তাহলে আপনাকে ITR-2 ফাইল করতে হবে। যারা ব্যবসা বা পেশা থেকে আয় করেন, তাদের ITR-3 ফাইল করতে হবে। এটি বিশেষ করে তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা নিজেরেদের ব্যবসা চালান বা ফ্রিল্যান্স পেশায় নিযুক্ত।
এবার আসা যাক বড় করদাতাদের প্রসঙ্গে৷ ফার্ম, এলএলপি (LLP), এবং সমবায় সমিতিগুলিকে অবশ্যই ITR-5 ফাইল করতে হবে। ITR-6 ফর্মটি কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলির জন্য। ITR-7 ফর্মটি ট্রাস্ট এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য। এছাড়াও, যারা তাদের পুরোনো রিটার্ন আপডেট করতে চান, তাদের জন্য ITR-U-এর বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।
এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। যাদের হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য ITR ফাইল করার শেষ তারিখ হল 31 জুলাই।
এর মূল লক্ষ্য হল, যত বেশি সম্ভব মানুষ যেন সহজে তাদের কর ফাইল করতে পারেন তা নিশ্চিত করা। তাই, সহজ এবং সুগম-এর মতো ফর্মগুলিকে আরও ব্যবহার-বান্ধব করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ কোনও জটিলতা ছাড়াই তাঁর রিটার্ন জমা দিতে পারেন। সময়মতো আপনার আয়কর রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হলে জরিমানা, সুদ এবং নোটিশ আসতে পারে। তাই, সঠিক ফর্মটি বেছে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার রিটার্ন দাখিল করাই সবচেয়ে ভালো।