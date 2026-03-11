মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ধাক্কা ভারতের বাণিজ্য; মার খাচ্ছে চিংড়ি-পোল্ট্রি-নারকেলের রফতানি
Published : March 11, 2026 at 10:55 PM IST
অমরাবতী, 11 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ভারতের কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন চিংড়ি রফতানি, পোল্ট্রির চালান এবং উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে নারকেল বাণিজ্যে ধাক্কা দিয়েছে।
উৎপাদক এবং রফতানিকারকরা, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে, পরিবহণে বড় ধরনের ব্যাঘাতের সম্মুখীন হচ্ছেন, যার ফলে দাম কমে যাচ্ছে এবং আর্থিক সঙ্কট বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ধিত শুল্ক থেকে মুক্তির পর তার সুফল মেলার আগেই ইরানের সঙ্গে মার্কিন-ইজরায়েল যুদ্ধের কারণে রফতানিকারকরা এখন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।
চিংড়ি রফতানির উপর প্রভাব
ইতিমধ্যেই পাঠানো চিংড়ি বহনকারী কন্টেনারগুলি সরবরাহ না করেই ফিরে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। উপসাগরীয় বাজারের বেশ কয়েকটি ক্রেতা আগে দেওয়া অর্ডারও বাতিল করতে শুরু করেছে, যা রফতানিকারক এবং উৎপাদক উভয়ের জন্যই পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলেছে।
চিংড়ি চাষের সঙ্গে যুক্ত একজন বলেন, "প্রতি টন চিংড়ির দাম প্রায় 30,000 টাকা কমে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের চিংড়ি বিক্রি করতে হিমশিম খাচ্ছি ৷ সংরক্ষণের বিকল্প সীমিত, যা আমাদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে ।" অন্ধ্রপ্রদেশ প্রতি বছর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় 4.25 লক্ষ টন চিংড়ি রফতানি করে, যার প্রায় 40-45 শতাংশ রফতানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বাকি অংশ চিন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। গত বছর, মার্কিন বাজারে শুল্ক বৃদ্ধির পর, রফতানিকারকরা বিকল্প গন্তব্যস্থলের দিকে, বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলির পর্যটন-চালিত বাজারগুলিতে আরও বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করে।
অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্য বলেন, "বিশাখাপত্তনম এবং চেন্নাইয়ের মতো বন্দর থেকে সমুদ্রপথে কন্টেনারে চিংড়ির চালান পাঠানো হতো দুবাই এবং অন্যান্য আরব শহরগুলিতে। তবে, যুদ্ধের ফলে এই অঞ্চলগুলিতে পর্যটনের উপর প্রভাব পড়েছে ৷ হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতে সামুদ্রিক খাবারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে ।" তাঁর বিশ্বাস, ভারতীয় চিংড়ির চাহিদা তখনই পুনরুজ্জীবিত হবে যখন এই গন্তব্যগুলিতে পর্যটন কার্যকলাপ আবার শুরু হবে।
পোল্ট্রি খাতে প্রভাব
পোল্ট্রি খামারিরা জানিয়েছেন যে, উপসাগরীয় দেশগুলিতে রফতানি ব্যাহত হওয়ার কারণে ডিমের দাম তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা তাদের জন্য আর্থিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ যদিও ক্রেতারা খুচরো বাজারে দামের সেই রকম পতন এখনও দেখেননি।
একজন পোল্ট্রি খামারের মালিক বলেন, "প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে ডিমের দাম কিছুটা কমতে থাকে। তবে, পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাতের কারণে এবার দাম আরও বেশি পতনের দিকে এগিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা প্রতিটি ডিমের দাম প্রায় 5.50 টাকা করে পেতাম ৷ কিন্তু, এখন দাম প্রায় 60 পয়সায় নেমে এসেছে, যা উৎপাদন খরচের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।"
পোল্ট্রি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র তামিলনাড়ুর নামাক্কাল থেকে প্রতিদিন প্রায় 8 থেকে 10টি কন্টেনারে প্রায় 35 থেকে 40 লক্ষ ডিম উপসাগরীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয়। কিন্তু, যুদ্ধের আবহে এই রফতানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
অন্ধ্রের পোল্ট্রি ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীনিবাস ফার্মসের পরিচালক ডঃ কে সোমিরেড্ডির মতে, বর্তমান পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয়। তিনি বলেন, "যুদ্ধের কারণে রফতানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যার ফলে দেশীয় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে। আগে পোল্ট্রি খামারের মালিকরা প্রতি ডিমের দাম প্রায় সাড়ে 5 টাকা পেতেন৷ কিন্তু, এখন তা প্রায় 3 টাকা 60 পয়সায় নেমে এসেছে, যেখানে উৎপাদন খরচই প্রায় 5 টাকা 25 পয়সা। তবে, 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে এই পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"
সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশে 2024-25 সালে ডিম উৎপাদন প্রায় 2,700 কোটি ডিমে পৌঁছেছে এবং 2025-26 সালে তা প্রায় 2,950 কোটিতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই খাত রাজ্যজুড়ে প্রায় 7.5 থেকে 8 লক্ষ বাণিজ্যিক স্তরের খামার মালিক এবং 5,500 থেকে 6,000 ব্রয়লার প্রতিপালককে সহায়তা করে, যা এটিকে জীবিকা নির্বাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস করে তুলেছে।
ক্ষতিগ্রস্ত নারকেল রফতানি
উপসাগরীয় দেশগুলিতে চলা উত্তেজনা ভারতের নারকেল রফতানিকেও প্রভাবিত করেছে, যার ফলে দক্ষিণ রাজ্যগুলির কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। রফতানির জন্য নারকেলের চালানগুলি প্রধান বন্দরগুলিতে আটকে রয়েছে৷ এর ফলে স্থানীয় বাজারে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে নারকেলের দামের তীব্র পতন ঘটেছে।
দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল এবং কর্ণাটক ব্যাপকভাবে নারিকেল চাষের জন্য সুপরিচিত। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু প্রতি বছর উপসাগরীয় দেশগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নারিকেল রফতানি করে। সাধারণত রমজান মাসে চাহিদা বেড়ে যায়, যার ফলে ব্যবসায়ীরা রফতানির জন্য বড় চালান প্রস্তুত করে।
অন্ধ্রপ্রদেশের কোনাসীমার বিখ্যাত নারকেল অঞ্চলে দামের পতন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। গত মাসেই, মহা শিবরাত্রি উৎসবের মরশুমে, বাজারে তীব্র চাহিদা দেখা গিয়েছে। সেই সময়, 1,000টি সবুজ নারকেল 18,000 থেকে 20,000 টাকায় বিক্রি হচ্ছিল ৷ অন্যদিকে, শুকনো নারকেলের দামও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ছিল।
আসন্ন শ্রীরাম নবমীর সময় ব্যবসায়ীরা আরও ভালো দাম আশা করছিলেন। তবে, রফতানি ব্যাহত হওয়ার ফলে প্রবণতা উল্টে গিয়েছে। বাজার বিশ্লেষক আপ্পনা কালীপ্রসাদ জানান যে, 1,000 নারকেলের দাম এখন প্রায় 13,000 থেকে 14,000 টাকায় নেমে এসেছে, যা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে।