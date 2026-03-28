ETV Bharat / business

এক ধাক্কায় 15% পর্যন্ত বাড়তে পারে বিয়ারের দাম ! কবে থেকে বাড়ছে দর?

বিয়ারের কাচের বোতল এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্যানের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিয়ারের দাম বাড়ানোর দাবি করছে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি৷ কবে থেকে বাড়তে পারে দাম?

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 28 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের চলা উত্তেজনা এখন আর শুধু সীমান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ এটি বিশ্ব-বাজারকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। ক্রমশ বাড়তে থাকা আন্তর্জাতিক জ্বালানি সঙ্কট এবং তীব্র গ্যাস ঘাটতির কারণে ভারতে বিয়ার ও অন্যান্য অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের দাম শীঘ্রই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। ইকোনমিক টাইমস-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাঁচামালের ঘাটতি এবং পরিবহণ সংক্রান্ত অসুবিধা বিয়ার প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির আর্থিক পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করেছে।

বিশ্ব অর্থনীতির কোনও দেশই বর্তমানে ইরান যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের প্রায় 90 শতাংশ অন্যান্য দেশ থেকে ক্রয় করে। এই পরিমাণের অর্ধেক সঙ্কীর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে, যা গত 30 দিন ধরে এই ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও, ভারতে ব্যবহৃত এলপিজির বেশিরভাগই কাতার ও সৌদি আরবের মতো উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে আমদানি করা হয়। কাতারের তেল ও গ্যাস স্থাপনায় ইরানের হামলা রফতানি ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে, ফলে গ্যাসের সরবরাহ কমে গিয়েছে, যার প্রত্যক্ষ ফল এখন সাধারণ উপভোক্তাদের ভোগ করতে হতে পারে।

কাচের বোতল-অ্যালুমিনিয়াম ক্যানের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি

এক বোতল বিয়ার তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। কারখানার চুল্লি চালাতে এবং উৎপাদন লাইন সচল রাখতে গ্যাস অপরিহার্য। গ্যাসের ঘাটতির কারণে কাচের বোতল প্রস্তুতকারী অনেক সংস্থা তাদের কার্যক্রম হয় পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে অথবা আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ব্রেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, কাচের বোতলের দাম সরাসরি 20 শতাংশ বেড়েছে।

এই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটি শুধু বোতলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সরবরাহ বিলম্বের কারণে বিয়ারের ক্যান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়ামের সরবরাহও ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও, তৈরি পণ্য মোড়কজাত করতে ব্যবহৃত কার্টন, টেপ এবং বোতলের লেবেলের দামও আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে।

কোম্পানিগুলি 15 শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির দাবি করেছে

বিয়ার উৎপাদন খরচের এই ব্যাপক বৃদ্ধি মদের কোম্পানিগুলির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। ব্রেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর বিনোদ গিরির মতে, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে পুরনো দামে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। সংস্থাটি হাইনেকেন (ইউনাইটেড ব্রুয়ারিজ), কার্লসবার্গ এবং অ্যানহাইজার-বুশ ইনবেভের মতো বড় বড় সদস্য কোম্পানিগুলিকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে। এই কোম্পানিগুলি বিয়ারের দাম 12 থেকে 15 শতাংশ বাড়ানোর দাবি করছে।

এই গ্রীষ্মে মুদ্রাস্ফীতির ছায়া ঘনিয়ে আসছে

ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং উন্নত জীবনযাত্রার কারণে ভারতের ওয়াইন বাজার দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের অনুমান অনুযায়ী, 2024 সালের মধ্যে ভারতের ওয়াইন বাজারের মূল্য 7.8 বিলিয়ন ডলার (প্রায় 73,800 কোটি টাকা) হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 2030 সালের মধ্যে এই বাজার দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সঙ্কটের পরিস্থিতি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ভারত তার উষ্ণতম গ্রীষ্মের দিকে এগোচ্ছে ৷ কারণ, এই সময়ে সারাদেশে বিয়ারের বিক্রি তুঙ্গে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলেও বাস্তবে এই সংঘাত কবে শেষ হবে তার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

TAGGED:

BEER PRICE HIKE
BEER PRICE
IRAN WAR
বিয়ারের দাম
BEER PRICE TO HIKE IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.