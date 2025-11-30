ETV Bharat / business

আসছে 11 কোম্পানির IPO, বাজার থেকে তুলবে 6900 কোটি টাকা

আগামিকাল থেকে গোটা সপ্তাহ শেয়ারবাজার জমজমাট থাকবে৷ কারণ, বেশ কয়েকটি কোম্পানি তাদের IPO চালু করছে য৷র মধ্যে মিশোও রয়েছে।

আসছে 11 কোম্পানির IPO, বাজার থেকে তুলবে 6900 কোটি টাকা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 30, 2025 at 1:31 PM IST

হায়দরাবাদ, 30 নভেম্বর: আগামী সপ্তাহে, দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, মিশোর আইপিও আসছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই আইপিওটি সপ্তাহের সবচেয়ে বড় ইস্যু হবে। এর পাশাপাশি, প্রায় এক ডজন আরও আইপিও আসছে, যার লক্ষ্য শেয়ার বাজার থেকে মোট 6,900 কোটি টাকা সংগ্রহ করা, যার মধ্যে মিশোর সবচেয়ে বেশি শেয়ার রয়েছে। মিশো ছাড়াও, ইকুস এবং বিদ্যা ওয়্যারস সহ অন্যান্য আইপিও মূল বোর্ডে রয়েছে। ইতিমধ্যে, আগামী সপ্তাহে, এসএমই দ্বারা নয়টি আইপিও চালু করা হবে। বর্তমানে, শেয়ার বাজার তার শীর্ষের কাছাকাছি। জিডিপির পরিসংখ্যান বেশ ভালো। ফলস্বরূপ, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঝুঁকির অনুভূতিও শীর্ষে পৌঁছেছে। ফলস্বরূপ, আশা করা হচ্ছে যে আইপিওগুলি আগামী সপ্তাহে একটি শক্তিশালী সাড়া পাবে।

আগামী সপ্তাহে, তিনটি প্রধান কোম্পানি - মিশো, অ্যাকুস এবং বিদ্যা ওয়্যারস - তাদের আইপিও 3 ডিসেম্বর, বুধবার সাবস্ক্রিপশনের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় তাদের উপর বিশেষ নজর থাকবে। 5 ডিসেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত বিডিং পাওয়া যাবে, যার ফলে সপ্তাহজুড়ে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং পরিবেশ তৈরি হবে।

মিশোর IPO

বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের সমর্থিত মিশোর আইপিও আগামী সপ্তাহে সাবস্ক্রিপশনের জন্য উন্মুক্ত হবে। কোম্পানির লক্ষ্য নতুন শেয়ার ইস্যু এবং বিক্রয় প্রস্তাব (ওএফএস) এর মাধ্যমে 5421.2 কোটি টাকা সংগ্রহ করা, যেখানে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডাররা তাদের অংশীদারিত্বের একটি অংশ বিক্রি করবেন। প্রতি শেয়ারের মূল্যসীমা 105-111 টাকার মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। 8 ডিসেম্বর শেয়ার বরাদ্দ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, মিশোর শেয়ার 10 ডিসেম্বর স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

Aequs IPO

Aequs 3 ডিসেম্বর তার পাবলিক অফার (IPO) চালু করছে। একটি বৈচিত্র্যময় চুক্তি প্রস্তুতকারক, এটি নতুন ইস্যু এবং অফারগুলির মিশ্রণের মাধ্যমে 921.81 কোটি টাকা সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করছে। Aequs তার IPO-এর জন্য প্রতি শেয়ারের মূল্যসীমা 118-124 টাকার মধ্যে নির্ধারণ করেছে। কোম্পানিটি 8 ডিসেম্বর বরাদ্দ চূড়ান্ত হওয়ার আশা করছে এবং 10 ডিসেম্বর এটির বাজারে আত্মপ্রকাশ হবে।

বিদ্যা ওয়্যার্স IPO

উইন্ডিং এবং কন্ডাক্টিভিটি পণ্য প্রস্তুতকারক বিদ্যা ওয়্যার্স 3 ডিসেম্বর তাদের 300 কোটি টাকার (প্রায় 3 বিলিয়ন ডলার) আইপিও খুলবে। এটি প্রতি শেয়ারের মূল্য 48-52 টাকা নির্ধারণ করেছে, 8 ডিসেম্বর বরাদ্দ এবং 10 ডিসেম্বর তালিকাভুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য ইস্যুর মতো, বিদ্যা ওয়্যারস নতুন শেয়ার এবং OFS এর মিশ্রণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করছে।

অন্যদিকে, আগামী সপ্তাহের জন্য SME IPO-এর একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে যেগুলি বাজারে আসতে চলেছে। সপ্তাহজুড়ে নয়টি SME IPO সাবস্ক্রিপশনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যা বাজার থেকে আনুমানিক 252 কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। এর মধ্যে রয়েছে Astron Multigrain (18.40 কোটি টাকা), Invicta Diagnostics (28.12 কোটি টাকা), Spab Adhesives (33.73 কোটি টাকা), Clear Secured Services (85.60 কোটি টাকা), Revelcare (24.10 কোটি টাকা), Helloji Holidays (10.96 কোটি টাকা), Neochem Bio Solutions (44.97 কোটি টাকা), এবং Luxury Time (18.74 কোটি টাকা)। এই সপ্তাহের জন্য SME পাইপলাইন প্রায় 250 কোটি টাকা, যা প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবসা খুঁজছেন এমন স্মল-ক্যাপ বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বজায় রাখবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোনও স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা আইপিওতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না ৷ এখানে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত ধারণা ও সাধারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। এখানে মনে রাখা জরুরি, যে কোনও পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ফলাফল বাজারের ঝুঁকি ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগকারী হিসেবে বিনিয়োগ করার আগে সব সময় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
