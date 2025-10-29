ETV Bharat / business

রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাবে IOC, বাধা নেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞাতেও

সংস্থা জানিয়েছে, ভারতীয় কোম্পানিগুলি রাশিয়ার অনুমোদনহীন সংস্থাগুলি থেকে কতটা তেল কিনতে পারে, তা বোঝার জন্য তাদের বিকল্পগুলি বিবেচনা করছে।

IOC Buying Russian Oil
রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাবে IOC (ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : October 29, 2025 at 8:07 PM IST

নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) এবং অন্যান্য ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে না কারণ সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র নির্বাচিত রাশিয়ার সরবরাহকারীদের জন্য প্রযোজ্য, তেলের ক্ষেত্রে নয়। এই পরিস্থিতি অনুমোদিত নয় এমন সংস্থাগুলির মাধ্যমে অব্যাহত তেল প্রবাহের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

নিষেধাজ্ঞা তেলের উপর নয়, কিছু কোম্পানির উপর

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত চারটি রাশিয়ার তেল কোম্পানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে৷ কিন্তু ভারতের বৃহত্তম সরবরাহকারী (যা প্রায় 45 শতাংশ তেল প্রবাহ পরিচালনা করে), রোসনেফ্ট প্রকৃত উৎপাদক নয় বরং একটি 'সমষ্টিকারী'।

কীভাবে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে রুশ তেল আমদানি করবে ভারত?

রাশিয়ার তেলক্ষেত্র থেকে অপরিশোধিত তেল অন্যান্য অনুমোদনহীন সংস্থাগুলির থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করবে। গত সপ্তাহে রাশিয়ার দুটি শীর্ষ অপরিশোধিত তেল রফতানিকারকের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলি রাশিয়ার তেলের জন্য কোনও নতুন অর্ডার দেয়নি। তারা কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন না করে তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছে।

রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনা অব্যাহত রাখবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন

আইওসি ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স) অনুজ জৈন বলেছেন, "যতক্ষণ আমরা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলব, ততক্ষণ আমরা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনা একেবারেই বন্ধ করব না। রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল নিষিদ্ধ নয়। নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলি এবং শিপিং লাইনগুলি । যদি কেউ আমার কাছে এমন একটি সংস্থা নিয়ে আসে যা অনুমোদনহীন এবং যেখানে (মূল্যের) সীমা মেনে চলা হচ্ছে এবং শিপিং ঠিক আছে, সে ক্ষেত্রে আমরা তেল কেনা চালিয়ে যাব।"

গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য রোসনেফ্ট এবং লুকোয়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যান্য প্রধান উৎপাদক, সুরগুটনেফটেগাস পিএও এবং গ্যাজপ্রম নেফ্টকে ইতিমধ্যেই কালো তালিকাভুক্ত (ব্ল্যাক লিস্টেড) করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতীয় কোম্পানিগুলি রাশিয়ার অনুমোদিত নয় এমন সংস্থাগুলি থেকে কতটা তেল কিনতে পারে, তা বোঝার জন্য তাদের বিকল্পগুলি বিবেচনা করছে।

TAGGED:

RUSSIAN OIL
IOC
IOC BUYING RUSSIAN OIL

