রাজ্যের পর্যটনে 12 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ, আশ্বাস মিলল 22 হাজার কর্মসংস্থানের
Investment of 12,000 crore in tourism: বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত হল 'ইনভেস্টর সামিট' ৷ বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা সেই মঞ্চ থেকেই ৷
Published : September 28, 2026 at 4:15 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: বিপুল বিনিয়োগ ৷ বিরাট কর্মসংস্থানের আশ্বাস ৷ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাসের মধ্যেই পর্যটন শিল্পে এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের ঘোষণা করল বিজেপি সরকার । বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত 'ইনভেস্টর সামিট'-এ এই ঘোষণা করা হয় ।
জানা গিয়েছে, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে প্রায় 12 হাজার 534 কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে । এই বিপুল পরিমাণ পুঁজি আসার ফলে রাজ্যে প্রায় 22 হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে । বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে আয়োজিত এই সামিটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ।
এই মঞ্চ থেকেই পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরা হয় । নতুন বিনিয়োগের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও স্পষ্ট করেন মন্ত্রী । পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, "স্বদেশ দর্শন স্কিমের আওতায় আধ্যাত্মিক ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গন্তব্য তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে 57 কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন এসেছে ।"
পাশাপাশি সুন্দরবন থেকে শুরু করে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং মিরিককে কেন্দ্র করে 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান গ্লোবাল ডেস্টিনেশন' নামক একটি বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে । পর্যটকদের থাকার সুবিধার জন্য গোটা রাজ্যে নতুন করে প্রায় 800টি সরকারি পর্যটন আবাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন । পাশাপাশি পুরনো আবাসগুলির খোলনলচে বদলে সেগুলিকে আরও আধুনিক করে তোলা হবে ।
পিছিয়ে নেই জলপথ পর্যটনও । এই ক্ষেত্রটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে 100 জন যাত্রী ধারণক্ষমতার হাইব্রিড ইলেকট্রিক ফেরি নামানো হচ্ছে । পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের সঙ্গে এই সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে । কলকাতা, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, হুগলি, অম্বিকা কালনা, নদিয়া এবং বরানগর এলাকায় নতুন জেটি তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে ।
ভবিষ্যতে পর্যটনের সঙ্গে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য, ইতিহাস এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে একাত্ম করার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে । আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে বিশেষ উৎসব আয়োজন করার কথা ভেবেছে সরকার । পৌষ মেলা কিংবা রাস মেলার মতো স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলিকে পর্যটনের মূল স্রোতে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে ।
এর পাশাপাশি রাজ্যে 108টি ধর্মীয় সার্কিট গড়ে তোলার জন্য বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে । আইআইটি খড়গপুরের সহযোগিতায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরকে 'টেম্পল টাউন' হিসেবে গড়ে তুলতেও জোরকদমে কাজ এগোচ্ছে । গুরুত্ব পাচ্ছে রোপওয়ে উন্নয়ন, আদিবাসী পর্যটন, হেরিটেজ পর্যটন এবং হোম স্টে পর্যটনও ।
পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ আরও সহজ করতে হোম স্টে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতেও বেশ কিছু রদবদল আনা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন পর্যটনকেন্দ্র, ইকো-পার্ক এবং নদী পর্যটনের পরিকাঠামো গড়তেও উদ্যোগী হয়েছে সরকার ।
পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে পর্যটনমন্ত্রী দাবি করেন, "আগের সরকারের আমলে পর্যটন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ অর্থের প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি । বর্তমান সরকার সেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার করে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও নতুন উদ্যোগ নিতে চায় ।" নতুন প্রজন্মের উদ্যোগপতিদের এই শিল্পে বিনিয়োগে টানতেও বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য ।