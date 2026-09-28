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রাজ্যের পর্যটনে 12 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ, আশ্বাস মিলল 22 হাজার কর্মসংস্থানের

Investment of 12,000 crore in tourism: বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত হল 'ইনভেস্টর সামিট' ৷ বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা সেই মঞ্চ থেকেই ৷

Investor Summit
ইনভেস্টর সামিটে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ , অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 4:15 PM IST

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কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: বিপুল বিনিয়োগ ৷ বিরাট কর্মসংস্থানের আশ্বাস ৷ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাসের মধ্যেই পর্যটন শিল্পে এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের ঘোষণা করল বিজেপি সরকার । বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত 'ইনভেস্টর সামিট'-এ এই ঘোষণা করা হয় ।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে প্রায় 12 হাজার 534 কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে । এই বিপুল পরিমাণ পুঁজি আসার ফলে রাজ্যে প্রায় 22 হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে । বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে আয়োজিত এই সামিটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ।

এই মঞ্চ থেকেই পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরা হয় । নতুন বিনিয়োগের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও স্পষ্ট করেন মন্ত্রী । পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, "স্বদেশ দর্শন স্কিমের আওতায় আধ্যাত্মিক ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গন্তব্য তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে 57 কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন এসেছে ।"

Investor Summit
ইনভেস্টর সামিটে বক্তব্য় রাখছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি সুন্দরবন থেকে শুরু করে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং মিরিককে কেন্দ্র করে 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান গ্লোবাল ডেস্টিনেশন' নামক একটি বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে । পর্যটকদের থাকার সুবিধার জন্য গোটা রাজ্যে নতুন করে প্রায় 800টি সরকারি পর্যটন আবাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন । পাশাপাশি পুরনো আবাসগুলির খোলনলচে বদলে সেগুলিকে আরও আধুনিক করে তোলা হবে ।

পিছিয়ে নেই জলপথ পর্যটনও । এই ক্ষেত্রটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে 100 জন যাত্রী ধারণক্ষমতার হাইব্রিড ইলেকট্রিক ফেরি নামানো হচ্ছে । পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের সঙ্গে এই সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে । কলকাতা, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, হুগলি, অম্বিকা কালনা, নদিয়া এবং বরানগর এলাকায় নতুন জেটি তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে ।

ভবিষ্যতে পর্যটনের সঙ্গে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য, ইতিহাস এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে একাত্ম করার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে । আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে বিশেষ উৎসব আয়োজন করার কথা ভেবেছে সরকার । পৌষ মেলা কিংবা রাস মেলার মতো স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলিকে পর্যটনের মূল স্রোতে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে ।

এর পাশাপাশি রাজ্যে 108টি ধর্মীয় সার্কিট গড়ে তোলার জন্য বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে । আইআইটি খড়গপুরের সহযোগিতায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরকে 'টেম্পল টাউন' হিসেবে গড়ে তুলতেও জোরকদমে কাজ এগোচ্ছে । গুরুত্ব পাচ্ছে রোপওয়ে উন্নয়ন, আদিবাসী পর্যটন, হেরিটেজ পর্যটন এবং হোম স্টে পর্যটনও ।

পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ আরও সহজ করতে হোম স্টে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতেও বেশ কিছু রদবদল আনা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন পর্যটনকেন্দ্র, ইকো-পার্ক এবং নদী পর্যটনের পরিকাঠামো গড়তেও উদ্যোগী হয়েছে সরকার ।

পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে পর্যটনমন্ত্রী দাবি করেন, "আগের সরকারের আমলে পর্যটন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ অর্থের প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি । বর্তমান সরকার সেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার করে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও নতুন উদ্যোগ নিতে চায় ।" নতুন প্রজন্মের উদ্যোগপতিদের এই শিল্পে বিনিয়োগে টানতেও বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য ।

TAGGED:

INVESTMENT OF 12000 CRORE
STATE TOURISM
পর্যটন শিল্পে বিপুল বিনিয়োগ
বিশ্ব পর্যটন দিবস
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