2026 সালে ভারতের GDP বেড়ে হবে 7 শতাংশ ! পূর্বাভাস দিল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড
International Monetary Fund on India's GDP Growth: ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিগুলির অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত করেছে IMF .
Published : October 13, 2026 at 3:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: 2026 সালে ভারতের আর্থিকবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা IMF । দাবি করা হয়েছে, এবছর ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার বেড়ে 7 শতাংশ হবে ৷ তার জেরে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলি উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে বলে দাবি করেছে আইএমএফ ৷
এর নেপথ্য কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, উচ্চ হারে সরকারি ঋণ ও ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ভবিষ্যতে আসা ধাক্কা সামাল দেওয়া ক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছে ৷ যার ফলে তাদের ওপর বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সুরক্ষা-বলয় (Financial Buffers) পুনরুদ্ধারের চাপ বাড়ছে ৷
এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিগুলির অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করেছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা -ইরান যুদ্ধ এবং তেলের বাড়তে থাকা দাম যখন বিশ্বের বড় একটি অংশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, ঠিক সেই সময়েই আইএমএফ তাদের 'অক্টোবর 2026 ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক' (World Economic Outlook) নামক প্রতিবেদনে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাসকে উপরের দিকে রেখেছে ৷
আইএমএফ (IMF) উল্লেখ করেছে বেশ কয়েকটি দেশের অর্থনীতি উচ্চ হারে সরকারি ঋণের চাপের মুখে রয়েছে ৷ পাশাপাশি অনেক দেশে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ করোনার আগের সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ৷ প্রতিবেদনটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকারি অর্থব্যবস্থা মজবুত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে ৷
আইএমএফ দাবি করেছে, "বিশ্বের অর্থনীতি আবারও তার স্থিতিশীলতার প্রমাণ দিচ্ছে ৷ তবে, এই পরিস্থিতি অসম এবং স্বল্পমেয়াদের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে ৷ বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং বাণিজ্য নীতিতে পরিবর্তনের বিষয়গুলি বিবেচনা করে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধির হার 2025 সালের 3.5 শতাংশ থেকে কমে 2026 সালে 3.1 শতাংশে নেমে আসবে ৷"
আইএমএফ-এর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বৃদ্ধির পূর্বাভাস
আইএমএফ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 2026 ও 2027 এই দুই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি 2.3 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ সেখানে আরও বলা হয়েছে, শক্তিশালী উপভোক্তার ব্যয় এবং এআই-তে বিনিয়োগ বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির সহায়ক হবে ৷ তবে, 2026 সালে মার্কিন অর্থনীতির গড় বৃদ্ধির পূর্বাভাস অপরিবর্তিত রয়েছে ৷
আইএমএফ 2026 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যবৃদ্ধি 3.6 শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ যা 2025 সালে 2.7 শতাংশ ছিল ৷ তবে, 2028 সালে সেই মূল্যবৃদ্ধির হার কমে 2.8 শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ৷