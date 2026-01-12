ডিসেম্বরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি 3 মাসের সর্বোচ্চ ! পকেটে টান আম জনতার
Published : January 12, 2026 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: 2025 সালের ডিসেম্বরে খুচরো মূল্যস্ফীতি বেড়ে 1.33 শতাংশে পৌঁছেছে, যার মূল কারণ রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিশেষ করে শাকসবজি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি। নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি 0.71 শতাংশ ছিল, যা প্রায় দ্বিগুণ। সেপ্টেম্বরে এর আগের সর্বোচ্চ খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল 1.44 শতাংশ। তবে, প্রধান খুচরো মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতির হার এখনও নেতিবাচক রয়ে গিয়েছে, যা উপভোক্তাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দেয়।
খাদ্য মূল্যস্ফীতির আপডেট কী?
উপভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই)-এর উপর ভিত্তি করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি টানা সপ্তম মাসের জন্য নেতিবাচক রয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বরে এটি ছিল (-) 2.71 শতাংশ, যা নভেম্বরে (-) 3.91 শতাংশ ছিল। এই সামান্য উন্নতি খাদ্যের দামের ধীরে ধীরে বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (এনএসও) অনুযায়ী, শিরোনাম এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণ মূলত পার্সোন্যাল গ্রুমিং এবং শাকসবজি, মাংস এবং মাছ, ডিম, মশলা এবং ডাল এবং তাদের পণ্যের দাম বৃদ্ধি।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে খুচরো মূল্যস্ফীতির অর্থ কী?
মুদ্রানীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। ডিসেম্বরে টানা চতুর্থ মাসের মতো খুচরো মুদ্রাস্ফীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিম্ন সহনশীলতা সীমার নীচে রয়ে গিয়েছে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মুদ্রাস্ফীতি 4 শতাংশে বজায় রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার সর্বোচ্চ পরিসর 2 শতাংশ (2 শতাংশ থেকে 6 শতাংশ)। বর্তমান 1.33 শতাংশের পরিসংখ্যান 2 শতাংশ নিম্ন সীমার নীচে, যা ইঙ্গিত দেয় যে অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধি এখনও ধীর গতিতে চলছে।
- মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ: ডিসেম্বরে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির পেছনে এগুলিই প্রধান কারণ...
- শাকসবজি এবং মশলা: রান্নাঘরের বাজেটের উপর প্রভাব।
- প্রোটিনের উৎস: মাংস, মাছ, ডিম এবং ডালের দাম বেড়েছে।
- অন্যান্য পণ্য: ব্যক্তিগত যত্নের (পার্সোন্যাল গ্রুমিং) জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে।
এই প্রসঙ্গে ইন্ডিয়া রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর পারস জাসরাই বলেছেন, ডিসেম্বর 2025-এ মূল মুদ্রাস্ফীতি 28 মাসের সর্বোচ্চ 4.6 শতাংশে পৌঁছেছে ৷ কারণ, সোনা ও রুপোর দাম বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত পরিচর্যার সামগ্রীর মুদ্রাস্ফীতি 28.1 শতাংশের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি
ডিসেম্বরের তথ্য দেখায় যে, মুদ্রাস্ফীতি তিন মাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে৷ তবে মূল্যবৃদ্ধির হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম রয়েছে। ক্রমাগত নেতিবাচক খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি ইঙ্গিত দেয় যে গ্রামীণ এবং কৃষি চাহিদা এখনও পুরোপুরি পূরণ হয়নি। এর অর্থ হল, সাধারণ নাগরিকদের পকেটের উপর চাপ তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে এবং মুদ্রানীতি এখনও আর্থিক বৃদ্ধি প্রচারের উপর জোর দিতে পারে।
ডিসেম্বরে খুচরো মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে ইকরার (Icra) প্রধান অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ার বলেছেন, খুচরো মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশিতভাবেই নভেম্বরের 0.7 শতাংশ থেকে বেড়ে ডিসেম্বর 2025-এ 1.3 শতাংশে পৌঁছেছে ৷ তবে এই হার ওই মাসের জন্য ইকরার 1.4 শতাংশ পূর্বাভাসের চেয়ে সামান্য কম।
এই প্রসঙ্গে ক্রিসিলের প্রধান অর্থনীতিবিদ দীপ্তি দেশপান্ডে বলেছেন, এই ঊর্ধ্বগতির পেছনে প্রধান কারণ ছিল খাদ্যদ্রব্য ৷ কারণ, এখানে উচ্চ হারের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসায় মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়েছে।