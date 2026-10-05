ফ্লাইটের জ্বালানি সারচার্জ বাড়াচ্ছে IndiGo, কত টাকা বাড়তে চলেছে বিমানভাড়া ?

ফ্লাইটের জ্বালানি সারচার্জ বাড়াচ্ছে IndiGo, কত টাকা বাড়তে চলেছে বিমানভাড়া ?
IndiGo Ticket Price Hike Alert: ইন্ডিগো ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জ্বালানি সারচার্জ বাড়াতে চলেছে ৷ ফলে উৎসবের মরসুমে বিমানযাত্রা অনেক ব্যয়বহুল হতে চলেছে।
By PTI
Published : October 5, 2026 at 3:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: উৎসবের মরসুমে দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগো ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জ্বালানি সারচার্জ বাড়াতে চলেছে ৷ ফলে বিমানযাত্রা অনেক ব্যয়বহুল হতে চলেছে।
এই নতুন চার্জ 6 অক্টোবর রাত 12টা 01 মিনিট থেকে করা সমস্ত নতুন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এর দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বিমান সংস্থাটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে। আইসিআরএ (ICRA)-এর মতে, একটি বিমান সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের 30-40 শতাংশই জ্বালানির জন্য ব্যয় হয়। অপরিশোধিত তেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে এটিএফ-এর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে।
ইন্ডিগোর ডোমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য নতুন কাঠামো অনুযায়ী, 500 কিলোমিটার পর্যন্ত ফ্লাইটের ক্ষেত্রে জ্বালানি চার্জ হবে 375 টাকা। একইভাবে, 2,000 কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য এটি 1,300 টাকা পর্যন্ত হবে। একইভাবে, 501 কিলোমিটার থেকে 1,000 কিলোমিটার দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য ভাড়া হবে 600 টাকা, 1,001 কিলোমিটার থেকে 1,500 কিলোমিটার দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য ভাড়া হবে 900 টাকা এবং 1,501 কিলোমিটার থেকে 2,000 কিলোমিটার দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য ভাড়া হবে 1,150 টাকা।
আগে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে চার্জ কত ছিল?
এর আগে, এই পাঁচটি দূরত্বের স্তরের জন্য জ্বালানি খরচ ছিল যথাক্রমে 275 টাকা, 400 টাকা, 600 টাকা, 800 টাকা এবং 950 টাকা। সুতরাং, এই নতুন পরিবর্তনের ফলে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে প্রতি সেক্টরের জ্বালানি খরচ 100 টাকা বেড়ে 350 টাকা হয়েছে। এয়ারলাইনটি জানিয়েছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এটিএফ-এর দাম বেড়েছে। 1 অক্টোবর থেকে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে এটিএফ-এর দাম প্রতি লিটারে 16 টাকা বেড়ে 121 টাকা থেকে প্রায় 137 টাকা হয়েছে। এর আগে সেপ্টেম্বরে প্রতি লিটারে 6.28 টাকা এবং আগস্টে প্রতি লিটারে 5 টাকা দাম বেড়েছিল।
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে চার্জ
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ক্ষেত্রে, সার্কভুক্ত দেশগুলিতে 500 কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রার জন্য জ্বালানি খরচ হবে 1,000 টাকা এবং 500 কিলোমিটারের বেশি যাত্রার জন্য 3,000 টাকা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উপসাগরীয় দেশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর ও পূর্ব এশিয়ার ফ্লাইটের জন্য এই খরচ হবে 5,500 টাকা, আর আফ্রিকার জন্য এই খরচ হবে 6,000 টাকা। ইউরোপের জন্য জ্বালানি খরচ 10,000 টাকাই থাকবে। এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের খরচ ছিল 900 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে।