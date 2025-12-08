ইন্ডিগোর শেয়ারের দাম প্রায় 9% কমেছে; একদিনে ক্ষতি 17,884 কোটি টাকার
সোমবার ইন্ডিগোর মূল কোম্পানি ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম প্রায় 9 শতাংশ কমে গিয়েছে৷ এর ফলে সংস্থার 17,884 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে৷
By PTI
Published : December 8, 2025 at 9:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: ইন্ডিগোর সঙ্কট আজ সপ্তম দিনেও অব্যাহত ৷ সোমবার ইন্ডিগোর মূল কোম্পানি ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম প্রায় 9 শতাংশ কমে গিয়েছে, যার ফলে সঙ্কট-বিধ্বস্ত বিমান সংস্থাটির বাজার মূলধন (Mcap) 17,884.76 কোটি টাকা কমে গিয়েছে।
ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (NSE) ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম 8.62 শতাংশ কমে 4,907.50 টাকায় এসে থেমেছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (BSE) গুরুগ্রাম-ভিত্তিক ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম 8.28 শতাংশ কমে 4,926.55 টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। সোমবার লেনদেন চলাকালীন, বিএসই এবং এনএসইতে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম ইন্ট্রাডে সর্বনিম্ন 4,842.20 টাকা এবং 4,842.50 টাকায় পৌঁছেছিল, যা এর আগের দরের চেয়ে প্রায় 10 শতাংশ কম।
28 নভেম্বর থেকে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম ক্রমাগত কমছে, ওইদিন কোম্পানির শেয়ারের দাম প্রায় 5,901 টাকায় বন্ধ হয়। গত সাতটি ট্রেডিং সেশনে, স্টক এক্সচেঞ্জে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারের দাম প্রায় 17 শতাংশ কমেছে।
গত 6 দিনে শেয়ারের ক্রমাগত পতনের জেরে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের 37000 কোটি টাকার বাজার মূলধন খোয়া গিয়েছে৷ বিগত ছয়টি ট্রেডিং সেশনে ইন্ডিগোর একটি শেয়ারের দাম 950 টাকারও বেশি কমেছে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি ইন্ডিগোর শেয়ারের জন্য তাদের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দিয়েছে।
28 নভেম্বর থেকে তৈরি হওয়া সঙ্কটে ইন্ডিগো একদিনে এক হাজারেও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে, যা দেশের বিমান চলাচলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দৈনিক বাতিলের নজির গড়েছে। পাইলটদের জন্য সংশোধিত ফ্লাইং ডিউটি টাইম লিমিট (FDTL) বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভূত পরিচালনগত সমস্যার কারণে এই ব্যাঘাত ঘটেছে। গত কয়েকদিন ধরে শত শত ফ্লাইট বাতিলের ঘটনায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে ইন্ডিগোকে৷
ইতিমধ্যে, বিমান সংস্থাটি আশা প্রকাশ করেছে যে 10 ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সমস্ত কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে যাবে। শনিবার, কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সকে রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে বাতিল ফ্লাইটের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার এবং বিমানবন্দরে জমা থাকা যাত্রীদের মালপত্র আগামী দুই দিনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এর সঙ্গেই, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সকে নিশ্চিত করতে হবে যে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বের কারণে যাত্রীদের হারিয়ে যাওয়া যে কোনও মালপত্র আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করে পৌঁছে দেওয়া হবে।
এই বিপর্যয়ের মধ্যে মাত্র এক সপ্তাহে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল এভিয়েশন (ইন্ডিগো)-এর শেয়ারের দাম প্রায় 17 শতাংশ কমে গিয়েছে। তবে, তার পরেও এই বছর এখনও পর্যন্ত এই শেয়ার তার বিনিয়োগকারীদের 7 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে ৷ পাশাপাশি, পাঁচ বছরে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের শেয়ারটি তার বিনিয়োগকারীদের 180 শতাংশেরও বেশি রিটার্ন দিয়েছে।