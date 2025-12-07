যাত্রীদের 610 কোটি টাকা, 3000 মালপত্র ফেরাল ইন্ডিগো, পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে কবে?
By PTI
Published : December 7, 2025 at 9:54 PM IST
মুম্বই, 7 ডিসেম্বর: গত কয়েকদিন ধরে শত শত ফ্লাইট বাতিলের পর ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স যাত্রীদের মোট 610 কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। রবিবার কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, ইন্ডিগো শনিবার পর্যন্ত সারা দেশে যাত্রীদের কাছে 3000 ব্যাগেজ (মালপত্র) পৌঁছে দিয়েছে। একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম দ্রুত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার আরও জানিয়েছে যে, কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রশমন ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে।
ইতিমধ্যে, বিমান সংস্থাটি আশা প্রকাশ করেছে যে 10 ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সমস্ত কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে যাবে। শনিবার, কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সকে রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে বাতিল ফ্লাইটের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার এবং বিমানবন্দরে জমা থাকা যাত্রীদের মালপত্র আগামী দুই দিনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এর সঙ্গেই, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সকে নিশ্চিত করতে হবে যে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বের কারণে যাত্রীদের হারিয়ে যাওয়া যে কোনও মালপত্র আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করে পৌঁছে দেওয়া হবে।
To reduce passenger inconvenience at airports, multiple stakeholder engagements were held and real-time airport situations have been monitored continuously over the last four days.
Regular meetings were convened with all operators, airport directors, ground-handling agencies and… pic.twitter.com/hNQDanfUAO
অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক (MoCA) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "ইন্ডিগো এখন পর্যন্ত মোট 610 কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। বাতিলকরণের ফলে ভ্রমণের সময়সূচী পুনর্নির্ধারণের জন্য কোনও অতিরিক্ত ফি নেওয়া হবে না। যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য সহায়তা সেল তৈরি করা হয়েছে যাতে কোনও বিলম্ব বা ঝামেলা ছাড়াই টিকিটের টাকা ফেরত পাওয়া যায় এবং ফের ফ্লাইট বুকিং করতে কোনও সমস্যা না হয়।"
ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইন্ডিগোর সাম্প্রতিক পরিচালন সংকট মোকাবেলায় মন্ত্রক দ্রুত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে যাত্রীরা যাতে ক্রমাগত অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তা নিশ্চিত করা যায়। সারা দেশে বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা দ্রুত স্থিতিশীল হচ্ছে।
অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক (MoCA) জানিয়েছে যে, অন্যান্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করছে ৷ অন্যদিকে, রবিবার ইন্ডিগোর কর্মক্ষমতা স্থিতিশীলভাবে উন্নত হয়েছে এবং ফ্লাইটের সময়সূচী ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইন্ডিগো রবিবার 1,650টি ফ্লাইট পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এদিকে, রবিবার ইন্ডিগোর একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে বিমান সংস্থা বিভিন্ন কারণে ঘটে যাওয়া ফ্লাইট বিঘ্নের "মূল কারণ বিশ্লেষণ" করবে এবং এখন কার্যক্রম স্থিতিশীল করার উপর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, যা 10 ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নতুন ফ্লাইট ডিউটি নিয়ম বাস্তবায়নের সময় যথাযথ ক্রু পরিকল্পনার অভাবকে কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে, কর্মকর্তা বলেছেন যে বিমান সংস্থাটির পর্যাপ্ত সংখ্যক পাইলট রয়েছে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স গত পাঁচ দিন ধরে প্রচুর সংখ্যক ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্বের সাথে লড়াই করছে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। রবিবার ফ্লাইট বাতিলের সংখ্যা কমেছে। ইন্ডিগো সাধারণত প্রতিদিন প্রায় 2300টি ফ্লাইট পরিচালনা করে। রবিবার 1650টি ফ্লাইট পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা শনিবার 1500টি ছিল।