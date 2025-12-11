ETV Bharat / business

ক্ষতিপূরণ ! যাত্রীদের 10 হাজার টাকার ট্র্যাভেল ভাউচার দিচ্ছে ইন্ডিগো

ইন্ডিগো তার যাত্রীদের স্বস্তি দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। যাত্রী-হয়রানির জন্য সংস্থা 10,000 টাকা পর্যন্ত মূল্যের ট্র্যাভেল ভাউচার দিচ্ছে।

IndiGo Compensation To Passengers
যাত্রীদের 10 হাজার টাকার ট্র্যাভেল ভাউচার দিচ্ছে ইন্ডিগো (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : December 11, 2025 at 9:15 PM IST

নয়াদিল্লি, 11 ডিসেম্বর: দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগো, যা গত 10 দিন ধরে পরিচালন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, ফ্লাইট বাতিলের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য 'ক্ষতিপূরণ' ঘোষণা করেছে । বিপর্যস্ত ইন্ডিগো বৃহস্পতিবার (11 ডিসেম্বর) জানিয়েছে যে 3 ডিসেম্বর থেকে 5 ডিসেম্বরের মধ্যে যেসব যাত্রীদের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে বা যাদের ভ্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে বিলম্বিত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে 10 হাজার টাকা দেওয়া হবে। পাইলট এবং ক্রু সংক্রান্ত সংকটের কারণে বিমানবন্দরে যানজটের মধ্যে যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে ছিলেন বিমান সংস্থাটি তাদের 10,000 টাকার ভ্রমণ ভাউচার দিচ্ছে।

বিমান সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য সর্বদা যাত্রীদের সুবিধা এবং যত্নের খেয়াল রাখা। ইন্ডিগো জানিয়েছে, বাতিল ফ্লাইটের সমস্ত অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া চলছে এবং বেশিরভাগ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই টাকা জমা হয়ে গিয়েছে। যেসব যাত্রীদের টিকিট ট্র্যাভেল এজেন্সি বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বুক করা হয়েছিল, তাদের মামলাগুলিও দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। ইন্ডিগো এই ধরনের যাত্রীদের তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য customer.experience@goindigo.in-এ তাদের টিকিটের বিবরণ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছে।

বিমান সংস্থাটির বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "আমরা এই ধরনের গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের 10 হাজার টাকার ট্র্যাভেল ভাউচার দেবো । এই ট্র্যাভেল ভাউচারগুলি আগামী 12 মাস ধরে ইন্ডিগোর বিমানে যেকোনও ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ।" ইন্ডিগো জানিয়েছে যে তারা তার যাত্রীদের একটি নিরাপদ, মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে।

11 ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্ডিগো সঙ্কটের দশম দিনেও শতাধিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে৷ দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থাটি কেন্দ্র এবং সিভিল এভিয়েশন ডিরেক্টরেট জেনারেল (DGCA)-এর চাপের সম্মুখীন হচ্ছে । কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম স্থিতিশীল করতে শীতকালীন ফ্লাইট 10 শতাংশ কমানোর নির্দেশ দিয়েছে । গত 2 ডিসেম্বর থেকে এই বিঘ্ন শুরু হওয়ার আগে ইন্ডিগো প্রতিদিন প্রায় 2,300টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণ বাজারের 60 শতাংশেরও বেশি দখল করে থাকা এই বিমান সংস্থাটির বর্তমান সঙ্কটের পর থেকে বাজার মূলধন প্রায় 21,000 কোটি টাকা কমে গিয়েছে।

