পদত্যাগ করলেন ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স, অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে রাহুল ভাটিয়া
দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর ব্যর্থতার কয়েক মাস পর, এয়ারলাইন্সের সিইও পিটার এলবার্স পদত্যাগ করলেন ৷ ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব নিলেন রাহুল ভাটিয়া ৷
By PTI
Published : March 10, 2026 at 9:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার ইন্ডিগোর মূল সংস্থা ইন্টারগ্লোব অ্যাভিয়েশন পিটার এলবার্সের পদত্যাগের কথা জানিয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে গত বছরের ডিসেম্বরে ইন্ডিগোকে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছিল। ইন্টারগ্লোব অ্যাভিয়েশন এক বিনিময় ফাইলিংয়ে জানিয়েছে যে, 10 মার্চ তার শিফট শেষ করার পর পিটার এলবার্সকে তার পরিষেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। সংস্থাটি জানিয়েছে যে পিটার এলবার্সের পদত্যাগের পর, ইন্ডিগোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাহুল ভাটিয়া তার জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
ডিসেম্বরে ইন্ডিগো মোট 5,689টি ফ্লাইট বাতিল করে
জানুয়ারিতে অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলিধর মোহন লোকসভায় বলেছিলেন যে, ইন্ডিগো ডিসেম্বর মাসে 5,689টি ফ্লাইট বাতিল করেছে, যার ফলে 902,384 জন যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থাটি 2 থেকে 10 ডিসেম্বরের মধ্যে মাত্র নয় দিনে 5,000টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং অসংখ্য ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (FDTL) নিয়মে পরিবর্তনের পর পাইলট এবং ক্রুদের তালিকার দুর্বল পরিকল্পনার কারণে এই ফ্লাইটগুলি বাতিল করা হয়েছিল, যার ফলে ইন্ডিগোর যাত্রীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
পিটার এলবার্স তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ: ডিজিসিএ
ইন্ডিগোর পরিষেবার ইতিহাসে এটি ছিল এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ সময়। হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হওয়ার পর, ডিজিসিএ ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে একটি নোটিশ পাঠিয়ে বলে, "সিইও হিসেবে, বিমান সংস্থার কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার ৷ কিন্তু, নির্ভরযোগ্য কার্যক্রম এবং যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।"
ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে রাহুল ভাটিয়া
রাহুল ভাটিয়া হলেন ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি 2006 সালে বিলিয়নেয়ার রাকেশ গাঙ্গওয়ালের সাথে ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফোর্বসের মতে, পিটার এলবার্সের কাছ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণকারী রাহুল ভাটিয়ার বর্তমান সম্পদের পরিমাণ 6.5 বিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় তিনি 602তম স্থানে রয়েছেন। ইন্ডিগোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ার পাশাপাশি, রাহুল ভাটিয়াও কোম্পানির প্রোমোটার। তার সবচেয়ে বড় সম্পদ আসে কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব থেকে।