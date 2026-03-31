ইন্ডিগোর সিইও নিযুক্ত হলেন উইলিয়াম ওয়ালশ; দায়িত্ব নেবেন 3 অগস্ট থেকে

ইন্ডিগোর সিইও নিযুক্ত হলেন উইলিয়াম ওয়ালশ (ছবি: পিটিআই)
Published : March 31, 2026 at 7:32 PM IST

নয়াদিল্লি, 31 মার্চ: দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগো মঙ্গলবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্রাক্তন প্রধান উইলিয়াম ওয়ালশকে তাদের নতুন সিইও হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করেছে। উইলিয়াম ওয়ালশকে সিইও হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করে ইন্ডিগো একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, আইএটিএ-তে তাঁর মেয়াদ 31 জুলাই শেষ হচ্ছে এবং তিনি 3 অগস্টের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। গত বছরের ডিসেম্বরে ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স আকস্মিকভাবে পদত্যাগ করার প্রায় তিন সপ্তাহ পর এই ঘোষণাটি করা হল।

এক্সচেঞ্জ ফাইলিং-এ ইন্ডিগো বলেছে, "আমরা আপনাদের জানাতে চাই, নমিনেশন অ্যান্ড রেমুনারেশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, পরিচালন পর্ষদ আজ অর্থাৎ 31 মার্চ, 2026 তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উইলিয়াম ওয়ালশকে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। এই নিয়োগটি অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক (এমওসিএ) থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্রের সাপেক্ষে কার্যকর হবে।"

উইলিয়াম ওয়ালশ বিমান চলাচল খাতে অ্যার লিঙ্গাস, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এবং আইএজি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি আইএটিএ-র প্রধান। ওয়ালশ 2005 সালে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের সিইও হন এবং এরপর 2011 সালে এই বিমান সংস্থাটির মূল সংস্থা, আইএজি এসএ-র দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইন্ডিগোর চেয়ারম্যান বিক্রম সিং মেহতা বলেন, "আমি আনন্দিত যে উইলি এখন ইন্ডিগোর দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট বৈশ্বিক বিমান চলাচল নেতা, যাঁর একাধিক এয়ারলাইনসে নেতৃত্বের প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। বৃহৎ পরিসরের এয়ারলাইন পরিচালনা এবং জটিল বাজার পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা, ইন্ডিগোকে শক্তিশালী করতে এবং সদা পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল পরিবেশে একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে উপযুক্ত করে তুলেছে। তাঁর এই নিয়োগ ইন্ডিগোর জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল৷ কারণ, এটি বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল বিমান চলাচল বাজারে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখছে।"

ইন্ডিগোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল ভাটিয়া বলেন, "আমরা যখন রূপান্তর ও অগ্রগতির এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছি, তখন উইলিকে ইন্ডিগোতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। ওয়ালশ বিমান চলাচল জগতে এক সম্মানিত ও সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, পরিচালনগত দক্ষতা, গ্রাহক-কেন্দ্রিক বিমান সংস্থা গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা এবং এই শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে, যা তাঁকে কোম্পানির অগ্রগতির এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে।"

  1. পদত্যাগ করলেন ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স, অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে রাহুল ভাটিয়া
  2. সাংহাই-কলকাতা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু ইন্ডিগোর

