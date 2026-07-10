ETV Bharat / business

ভারতের সাশ্রয়ী ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সক্ষমতায় উন্নীত হয়েছে: নির্মলা সীতারামন

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, বিশ্বজুড়ে সক্ষমতা কেন্দ্রগুলিতে একটি কৌশলগত নেতৃত্ব প্রদানের পথে এগিয়ে চলেছে ভারত। সরকারের লক্ষ্য, ব্যয় সাশ্রয়ের পরিবর্তে উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করা।

Nirmala Sitharaman
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : July 10, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 10 জুলাই: নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিআইআই গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার বিজনেস সামিট 2026-এ গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সাইবার নিরাপত্তা, অর্থায়নের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি জানান যে, ভারত বহুজাতিক সংস্থাগুলির গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC)-এর জন্য একটি কৌশলগত নেতৃত্ব দিতে চায়। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার, অর্থনীতিতে নিজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের লক্ষ্য। এটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি জানান যে, গ্লোবাল কম্পিটেন্স সেন্টারগুলি প্রকৌশল, গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার নিরাপত্তা, অর্থায়ন, পণ্য নকশা এবং ডেটা সায়েন্সকে একত্রিত করে নিরন্তর উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে একটি রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রতিদিন একটি করে নতুন কেন্দ্র খুলছে

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, 2024 সালে ভারতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC) খুলেছে। এখন এই গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গড়ে ভারতে প্রতিদিন একটি করে নতুন গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার খুলছে। এর ফলে, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার এখন ভারতে অবস্থিত। বর্তমানে ভারতে 2100টিরও বেশি গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার চালু রয়েছে। এগুলিতে সরাসরি 23 লক্ষ মানুষ নিযুক্ত হয়েছেন। এই কেন্দ্রগুলি প্রতি বছর প্রায় 100 বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করছে।

খরচ কমানোর বাইরেও উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ভারতের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার যাত্রা এখন আর শুধু সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন পরবর্তী প্রজন্মের পণ্য এবং নতুন প্রযুক্তি বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। আগে কোম্পানিগুলি ভারতে আসত শুধুমাত্র খরচ কমানোর জন্য। এখন তারা ভারতে আসছে উদ্ভাবন বাড়াতে, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে এবং তাদের কৌশলকে শক্তিশালী করতে। ফরচুন গ্লোবাল 2000 কোম্পানির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এখনও ভারতে তাদের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার কার্যক্রম শুরু করেনি। এটি ভারতের জন্য একটি বিশাল বিনিয়োগের সুযোগ। ভারত চায় বিশ্বের ধারণা, পেটেন্ট, পণ্য, সমাধানপদ্ধতি (অ্যালগরিদম) এবং প্ল্যাটফর্মগুলি ভারতেই তৈরি হোক।

ছোট শহরগুলিকে তৈরি করার বার্তা

অর্থমন্ত্রী শিল্পখাতকে রাজ্য সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এটি দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিকে গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারে বিনিয়োগের পরবর্তী পর্বের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। তিনি সংস্থাগুলিকে এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে, পেটেন্ট করতে এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করতে বলেছেন। তাঁর মতে, গবেষণাকে পরীক্ষাগার থেকে বের করে বাজারে নিয়ে আসা উচিত।

সরকারি নীতি ও বাজেট সহায়তা

কেন্দ্রীয় সরকার গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার্স (GCC)-র উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল নীতিগত পরিবেশ তৈরি করছে। এটি সংস্থাগুলির কাজ করা সহজ করে তুলবে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। এর জন্য 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটেও বেশ কিছু বড় পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে।

  1. বিজেপির ইস্তেহারে 31টি প্রতিশ্রুতি, পরিকাঠামোয় 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে সরকার
  2. দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে শিল্প-করিডর, নির্মলার ঘোষণায় আশায় বণিকমহল থেকে সাধারণ মানুষ

TAGGED:

GCC
NIRMALA SITHARAMAN
GLOBAL CAPABILITY CENTERS
GCC GROWTH OF INDIA
NIRMALA SITHARAMAN ON GCC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.