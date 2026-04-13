ইরান যুদ্ধের জের, মার্চ মাসে ভারতের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে 3.4%
সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, সরবরাহজনিত চাপের কারণে মূল্যস্ফীতির ফলে ভারতের খুচরো মূল্যস্ফীতি মার্চ মাসে বার্ষিক 3.4 শতাংশে পৌঁছেছে।
By PTI
Published : April 13, 2026 at 5:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভারতে খুচরো মূল্যস্ফীতি মার্চ মাসে 3.4 শতাংশে পৌঁছেছে, যা ফেব্রুয়ারির 3.21 শতাংশ থেকে বেশি। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সরবরাহজনিত চাপের কারণে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। 2024 সালকে ভিত্তি বছর ধরে গণনা করা সংশোধিত ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) অনুযায়ী, গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে 3.63 শতাংশ এবং শহুরে মূল্যস্ফীতি 3.11 শতাংশ।
ইরান যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে ওই মাসে সোনার দাম প্রায় 11 শতাংশ কমে যাওয়ায় জ্বালানির দামের তীব্র বৃদ্ধির প্রভাব কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। ইরান, ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই সর্বশেষ মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানটি এসেছে, যা বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। ফেব্রুয়ারির 3.47 শতাংশ থেকে বেড়ে মার্চ মাসে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি 3.71 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শহরগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কিছুটা কম ছিল৷ গ্রামাঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারির 3.37 শতাংশ থেকে মার্চে 3.63 শতাংশে উন্নীত হয়েছে৷ অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি 3.02 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 3.11 শতাংশ হয়েছে।
নতুন মুদ্রাস্ফীতি সূত্র (2024 সালকে ভিত্তি বছর ধরে) অনুযায়ী প্রকাশিত এটি তৃতীয় পরিসংখ্যান। সরকার মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সূচকেও পরিবর্তন এনেছে। খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব 45.9 শতাংশ থেকে কমিয়ে 36.75 শতাংশ করা হয়েছে৷ অন্যদিকে, আবাসন এবং বিদ্যুৎ-গ্যাসের গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে। ভিসিআর এবং অডিয়ো ক্যাসেটের মতো পুরোনো জিনিসপত্র তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলিতে নৌ অবরোধ আরোপ করার পর উত্তেজনা আরও বেড়েছে, যা জ্বালানি বাজারকে আরও অস্থির করে তুলেছে। এই পদক্ষেপটি বিশ্বব্যাপী তেল পরিবহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ওয়াশিংটন জানিয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলি ইরানের সামুদ্রিক কার্যকলাপে জড়িত জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করবে৷ তবে বৃহত্তর অব্যবস্থা প্রশমিত করার জন্য ইরানের ছাড়া অন্যান্য বন্দরগুলিতে পরিবহণের অনুমতি অব্যাহত রাখবে। তবে, তেহরান এই চাপ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পাল্টা প্রতিশোধের হুমকি দিয়েছে, যা বাজারের অনিশ্চয়তাকে আরও গভীর করেছে।
এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) জানিয়েছে যে, ভারতের সামষ্টিগত অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী রয়েছে৷ কিন্তু, বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে বা বৃদ্ধি পেলে বাহ্যিক অভিঘাত আরও তীব্র হতে পারে।