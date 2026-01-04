ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপে সরাসরি উপকৃত হতে পারে ভারত ! কীভাবে?

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপে সরাসরি উপকৃত হতে পারে ভারত ! কীভাবে?
ভেনেজুয়েলার তেল খাতের মার্কিন নেতৃত্বাধীন অধিগ্রহণের ফলে ভারতের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পাওনা প্রায় 9000 কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে।
By PTI
Published : January 4, 2026 at 7:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলার তেল খাতের মার্কিন নেতৃত্বাধীন অধিগ্রহণ বা পুনর্গঠন সরাসরি ভারতকে উপকৃত করতে পারে। এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী ঋণের প্রায় 1 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মুক্তি পেতে পারে এবং নিষেধাজ্ঞা-বিধ্বস্ত ল্যাটিন আমেরিকার এই দেশটিতে ভারত-পরিচালিত তেল ক্ষেত্রগুলি থেকে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারত এক সময় ভেনেজুয়েলার ভারী অপরিশোধিত তেলের একটি প্রধান ক্রেতা ছিল৷ এক পর্যায়ে ভেনেজুয়েলা থেকে প্রতিদিন 400,000 ব্যারেলেরও বেশি আমদানি করত ভারত।
তবে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং বর্ধিত সম্মতির কারণে, 2020 সালে এই আমদানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হয়েছিল। ভারতের প্রধান বিদেশী তেল উৎপাদনকারী সংস্থা ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড (OVL) ভেনেজুয়েলার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সান ক্রিস্টোবাল তেলক্ষেত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করে, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, সরঞ্জাম এবং পরিষেবার অভাবে উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড-এর প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার আটকে আছে। সান ক্রিস্টোবাল প্রকল্পে 40 শতাংশ অংশীদারিত্বের বিনিময়ে ভেনেজুয়েলা সরকার 2014 সাল পর্যন্ত ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেডকে 536 মিলিয়ন ডলারের লভ্যাংশ প্রদান করেনি। নিরীক্ষার অনুমতি না পাওয়ার কারণে পরবর্তী সময়ের জন্যও প্রায় একই পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ আটকে আছে। মোট, ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড-এর প্রায় 1 বিলিয়ন ডলারের (বর্তমানে যা প্রায় 9000 কোটি টাকা) পাওনা আটকে আছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে, উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ক্ষমতাচ্যুতির পর যদি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়, তাহলে ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড (OVL) গুজরাত-সহ অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলে বর্তমানে ব্যবহৃত রিগ এবং সরঞ্জামগুলি সান ক্রিস্টোবালে পাঠিয়ে উৎপাদন পুনরায় শুরু করতে পারে। বর্তমানে, এই অঞ্চল থেকে উৎপাদন প্রতিদিন 5,000 থেকে 10,000 ব্যারেলে কমেছে৷ তবে উন্নত সরঞ্জাম এবং আরও কূপ খননের ফলে এর ক্ষমতা প্রতিদিন 80,000 থেকে 100,000 ব্যারেলে বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যান্য ভারতীয় প্রকল্পগুলিও উপকৃত হতে পারে।
মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর, বিশ্ব বাজারে ভেনেজুয়েলার তেল রফতানি পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেডকে (OVL) তার অতীতের পাওনা আদায়ে সহায়তা করতে পারে। এর পাশাপাশি, ভারতীয় কোম্পানিগুলি অন্যান্য ভারী তেল ক্ষেত্রগুলিতেও উৎপাদন বাড়াতে পারে, যেমন Carabobo-1, যেখানে ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড-এর 11 শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে, যেখানে IOC এবং Oil India-এর 3.5 শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে।
বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে, ভেনেজুয়েলার জাতীয় তেল কোম্পানি, PdVSA-কে পুনর্গঠন করা হতে পারে, তবে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির অংশীদারিত্ব ধরে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে প্রধান আমেরিকান তেল কোম্পানিগুলি ভেনেজুয়েলায় ফিরে আসবে এবং এর জীর্ণ পরিকাঠামো মেরামত করবে। এই পরিস্থিতিতে, ভারত ফের ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের একটি প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠতে পারে।