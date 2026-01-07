ভারতের GDP 7.4% হারে বৃদ্ধি পেতে পারে, রিপোর্টে অনুমান কেন্দ্রের
কেন্দ্রীয় সরকার 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস 7.4 শতাংশে উন্নীত করেছে, যা আগের বছর 6.5 শতাংশ ছিল৷
By PTI
Published : January 7, 2026 at 5:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকার চলতি 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (India GDP growth 2025-26) সম্পর্কে একটি বড় আপডেট দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, জিডিপি বৃদ্ধির আনুমানিক হার 7.4 শতাংশ (Real GDP 7.4 percent) করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী 2024-25 অর্থবর্ষের 6.5 শতাংশের (Fiscal Year 2025-26 Projections) চেয়ে বেশি। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (NSO) তাদের প্রথম অগাম অনুমান সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।
পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক (MoSPI)-এর প্রকাশিত জাতীয় আয়ের প্রথম অগাম অনুমান অনুযায়ী, উৎপাদন ও নির্মাণ খাত 7 শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, 31 মার্চে শেষ হওয়া চলতি অর্থবর্ষে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত এবং 'বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ এবং অন্যান্য ইউটিলিটি পরিষেবা' খাতে বৃদ্ধির হার মাঝারি থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, 2025-26 সালে নামমাত্র জিডিপি বা বর্তমান মূল্যে জিডিপি 8 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।
শিল্প ও পরিষেবা খাতে শক্তিশালী বৃদ্ধির আশা
পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক (MoSPI) তার প্রতিবেদনে স্পষ্ট করেছে যে পরিষেবা খাতে শক্তিশালী বৃদ্ধি 2025-26 অর্থবছরে 7.3 শতাংশের প্রকৃত জিভিএ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। এর পাশাপাশি, উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে 7 শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
কৃষি খাতে জিডিপি বৃদ্ধির হার
শিল্প ও পরিষেবা খাত শক্তিশালী বৃদ্ধির পথে থাকলেও, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা খাতে 31 মার্চে শেষ হওয়া চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার মাঝারি থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। এছাড়াও, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বর্তমান মূল্যে জিডিপি 2025-26 সালে 8 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে।
আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য এই পরিসংখ্যানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিসংখ্যানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অগাম অনুমানগুলি আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা সম্ভবত 1 ফেব্রুয়ারি পেশ করা হবে। সামগ্রিকভাবে, 7.4 শতাংশের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ভারতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী মৌলিক বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে। উৎপাদন ও পরিষেবা খাতগুলি এই বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা বাজেটের আগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাজারের জন্য উৎসাহ জোগাতে পারে।