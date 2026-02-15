ETV Bharat / business

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জের, ফেব্রুয়ারিতে 20 হাজার কোটির বিদেশি বিনিয়োগ

ফেব্রুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রায় 20 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

India's FPI Inflows Rebound
ফেব্রুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রায় 20 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : February 15, 2026

নয়াদিল্লি, 15 ফেব্রুয়ারি: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্যের পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় শেয়ার বাজারের ভাগ্যও বদলে দিয়েছে। এই চুক্তির পর ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে এনেছে এবং তারা প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। ফেব্রুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রায় 20 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

এর আগে টানা তিন মাস ধরে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের শেয়ার বাজার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ তুলে নিয়েছিলেন। ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে 35,962 কোটি টাকা, ডিসেম্বরে 22,611 কোটি টাকা এবং নভেম্বরে 3,765 কোটি টাকা তুলে নিয়েছে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির পর, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPIs) ফেব্রুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ার বাজারে 19,675 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ডিপোজিটরি তথ্য অনুযায়ী, সামগ্রিকভাবে 2025 সালে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা (FPIs) ভারতীয় ইক্যুইটি থেকে 1.66 লক্ষ কোটি টাকা (18.9 বিলিয়ন ডলার) তুলে নিয়েছে। এটি বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগের নিরিখে সবচেয়ে খারাপ বছরগুলির মধ্যে একটি ছিল।

13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 11টি ট্রেডিং সেশনের মধ্যে সাতটিতে, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPIs) নিট ক্রেতা ছিল এবং মাত্র চারবার বিক্রি হয় বা টাকা তুলে নেয় তারা। তা সত্ত্বেও, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPIs) এই মাসে এখনও পর্যন্ত 1,374 কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে। 13 ফেব্রুয়ারিতে নিফটির 336 পয়েন্ট পতনের ফলে 7,395 কোটি টাকার বিশাল বিক্রি হয়েছে, যা সামগ্রিক পরিসংখ্যানকে প্রভাবিত করেছে। কারণ, 13 ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহে আইটি সূচক 8.2 শতাংশ কমেছে।

