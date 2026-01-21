আজও ভারতীয় রুপির দরে রেকর্ড পতন ! এক ডলার ছুঁল 91.64 টাকার স্তর

আজও ভারতীয় রুপির দরে রেকর্ড পতন ! এক ডলার ছুঁল 91.64 টাকার স্তর
গত বছর মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির মূল্য 5% হ্রাস পেয়েছে। নতুন বছরে জানুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির মূল্য 1.5% হ্রাস পেয়েছে।
By PTI
Published : January 21, 2026 at 7:01 PM IST
মুম্বই, 21 জানুয়ারি: বুধবার বিশ্ববাজারে সতর্কতা এবং শক্তিশালী ডলারের চাহিদার জেরে ভারতীয় রুপির দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। মার্কিন ডলারের তুলনায় রুপির দাম 67 পয়সা কমে সর্বকালের সর্বনিম্ন 91.64 (অস্থায়ী) স্তরে বন্ধ হয়েছে। ফরেক্স ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন যে, 2025 সালের 16 ডিসেম্বর রুপির সর্বকালের সর্বনিম্ন 91.14 ডলারে পৌঁছেছিল এবং স্থানীয় মুদ্রার মূল্য এই মাসে এখন পর্যন্ত 1.50 শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে।
ফরেক্স ব্যবসায়ীদের মতে, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণমূলক সঙ্কেত বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি বিমুখতা বৃদ্ধি করেছে। এই চাপ ভারতীয় রুপি-সহ উদীয়মান বাজারের মুদ্রাগুলির উপরেও দেখা গিয়েছে।
রুপির মূল্য হ্রাস অর্থনীতির জন্য প্রতিকূল বলে বিবেচিত হয়৷ কারণ, এটি সম্ভাব্যভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে মুদ্রাস্ফীতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। পেট্রোলিয়াম পণ্য থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স পণ্য পর্যন্ত সবকিছুর উপর এই প্রভাব অনুভূত হয়। ভারত তার অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় অংশ আমদানি করে, যা তার মোট আমদানির প্রায় 80 শতাংশ।
এছাড়াও, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের যন্ত্রাংশও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হয়। যদি টাকার মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে ডলারের দাম আরও বেশি হবে। এর ফলে আমদানি আরও ব্যয়বহুল হবে। আমদানি আরও ব্যয়বহুল হলে, দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে পরিবহন এবং সরবরাহ খরচ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে আমদানিকৃত পণ্যও আরও ব্যয়বহুল হবে। অতএব, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য, রুপির মূল্য হ্রাস রোধ করা অপরিহার্য।
আজ মুদ্রা বাজারে, রুপির দাম 91.05 এ খোলে এবং ডলারের তুলনায় একদিনের সর্বনিম্ন 91.74 টাকার স্তরে নেমে এসেছিল। মঙ্গলবার, মার্কিন ডলারের তুলনায় রুপির দাম 7 পয়সা কমে 90.97-এর রেকর্ড সর্বনিম্ন অবস্থানে বন্ধ হয়েছিল।