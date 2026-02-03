ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জের ! ডলারের তুলনায় 1 টাকা 22 পয়সা বাড়ল টাকার দর

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জের ! ডলারের তুলনায় 1 টাকা 22 পয়সা বাড়ল টাকার দর
বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মঙ্গলবার ভারতীয় রুপির দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় 122 পয়সা বা 1.33 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্কিন ডলারের তুলনায় 90.27 টাকায় স্থির হয়েছে।
By PTI
Published : February 3, 2026 at 4:44 PM IST
মুম্বই, 3 ফেব্রুয়ারি: মঙ্গলবারের শুরুতে মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির দাম 119 পয়সা বা 1 টাকা 19 পয়সা বেড়ে 90 টাকা 30 পয়সায় দাঁড়িয়েছে। ভারতের পণ্যগুলির উপর মার্কিন শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, 18 শতাংশ শুল্ক পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে৷ ভারতের পণ্যগুলির উপর মার্কিন শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করার পর দেশের আপেক্ষিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে এবং এফআইআই-এর অংশগ্রহণের দরজা খুলে দিয়েছে। আন্তঃব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে, মার্কিন ডলারের তুলনায় রুপির দাম 90 টাকা 30 পয়সায় খোলে, যা যা তার শেষ দরের (91 টাকা 49 পয়সা) তুলনায় 119 পয়সা বা 1 টাকা 19 পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতীয় রুপি এশিয়ার সেরা পারফর্মিং মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। এক ট্রেডিং সেশনেই ভারতীয় রুপির দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় 122 পয়সা বা 1.33 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্কিন ডলারের তুলনায় 90.27 (সাময়িক) মূল্যে স্থির হয়েছে।
ট্রেজারি প্রধান এবং ফিনরেক্স ট্রেজারি অ্যাডভাইজার্স এলএলপির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনিল কুমার বনসালি বলেন, "রাতের বেলায় সুখবর হল মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি, যা প্রায় 9 মাস বিলম্বের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তা অনুমোদন করেন। এতে বাণিজ্য শুল্ক 18 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়, যা আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনায় কিছুটা কম, যা আমাদের রফতানিকারকদের তুলনামূলক সুবিধা দেবে।"
অনিল কুমার বনসালি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে বিক্রেতা থাকার পর এফআইআইরা অবশেষে ভারতীয় শেয়ার কিনতে পারে। তিনি আরও যোগ করেন, "আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং আজ এবং আগামী দিনে আরবিআইয়ের অবস্থান দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৷" এদিকে, ছয়টি মুদ্রার তুলনায় ডলারের শক্তি পরিমাপকারী ডলার সূচক 0.20 শতাংশ কমে 97.430-এ লেনদেন করছে।
ফিউচার ট্রেডে বিশ্বব্যাপী তেলের মানদণ্ড, ব্রেন্ট ক্রুড, 0.41 শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি 66.03 মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে। দেশীয় ইক্যুইটি বাজারের ক্ষেত্রে, 30 শেয়ারের বেঞ্চমার্ক সূচক সেনসেক্স 2138.08 পয়েন্ট বা 2.62 শতাংশ বেড়ে 83,804.54-এ লেনদেন করছে ৷ পাশাপাশি, নিফটি 607 পয়েন্ট বা 2.42 শতাংশ বেড়ে 25,695.40-এর স্তরে দাঁড়িয়েছে। বিনিময় তথ্য অনুযায়ী, সোমবার বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা 1,832.46 কোটি টাকার ইক্যুইটি ছাড়িয়েছে। গত সপ্তাহে মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির দাম তার রেকর্ড সর্বনিম্ন স্তর (92 টাকা) ছুঁয়ে ফেলার পর নতুন সপ্তাহে 122 পয়সা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছেছে দেশের শেয়ারবাজারেও৷