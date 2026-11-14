ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে 2.49 বিলিয়ন ডলার, বাড়ল সোনার মজুতও
Indian Foreign Exchange Reserves: 6 নভেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ল। ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
By PTI
Published : November 14, 2026 at 2:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 6 নভেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 2.49 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে 719.547 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এর ফলে সোমবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে হ্রাসের পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে এই বৃদ্ধি ঘটল। 17 অক্টোবর শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 722.3 বিলিয়ন ডলার থেকে কমে 30 অক্টোবর নাগাদ 717.057 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। 6 নভেম্বর সমাপ্ত সপ্তাহে রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল সোনার রিজার্ভের ব্যাপক বৃদ্ধি।
এর আগে 4 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ 785.7 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। এই সময়ে অনাবাসী ভারতীয়দের আমানতের জন্য একটি বিশেষ ছাড়যুক্ত সোয়াপ প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশ করে। তারপর থেকে এই রিজার্ভে ঘন ঘন ওঠানামা দেখা গিয়েছে।
ইউরো, পাউন্ড এবং ইয়েনের মতো মার্কিন ডলার-বহির্ভূত মুদ্রাগুলির ওঠানামার দ্বারাও এই সম্পদগুলির মূল্য প্রভাবিত হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) কাছে ভারতের স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (SDR)-এর মূল্যও 52 মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে 18.610 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছে ভারতের রিজার্ভের পরিমাণ 1 মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে 4.791 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
6 নভেম্বর পর্যন্ত রুপির হিসাবে ভারতের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল 67,58,986 কোটি টাকা । উল্লেখযোগ্যভাবে, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ডলারের হিসাবে রিজার্ভ 2.49 বিলিয়ন টাকা বাড়লেও, রুপির হিসাবে তা 49,742 কোটি টাকা কমেছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহে ভারতের সোনার রিজার্ভের মূল্য 2.205 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে 10 4.796 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ 232 মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে 591.350 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বৃহত্তম অংশই হল বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ।