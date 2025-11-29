ট্রাম্পের শুল্কাঘাতের জের, আমেরিকায় 5 মাসে ভারতের রফতানি কমেছে 28.5%

ট্রাম্পের শুল্কাঘাতের জের, আমেরিকায় 5 মাসে ভারতের রফতানি কমেছে 28.5%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ভারী শুল্ক ভারতের রফতানিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। মার্কিন মুলুকে শূন্য-শুল্ক ভারতীয় পণ্যের রফতানিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
By PTI
Published : November 29, 2025 at 8:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: মার্কিন শুল্ক ভারতীয় রফতানিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। 2025 সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে পণ্য পরিবহণে 28.5 শতাংশ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। শূন্য-শুল্ক পণ্যেও 25.8 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। থিঙ্ক ট্যাঙ্ক GTRI কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত একটি রফতানি প্রচার অভিযান শুরু করার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত শুল্ক অপসারণের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে।
মার্কিন শুল্ক ভারতের জন্য বড়সড় আঘাত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, ভারতের উপর মার্কিন শুল্ক বোঝা চিন এবং জাপানের তুলনায় অনেক বেশি, শূন্য-শুল্ক পণ্যের রফতানিও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ভারী শুল্ক ভারতের রফতানিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে।
2025 সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্য পরিবহণ 8.83 বিলিয়ন ডলার থেকে কমে 6.31 বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 2025 সালের এপ্রিলে 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, যা অগস্টে 25 শতাংশ এবং পরে একই মাসের শেষ নাগাদ 50 শতাংশে উন্নীত হয়। এর ফলে ভারতীয় পণ্যগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বেশি করযোগ্য পণ্যগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। GTRI-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, চিনের উপর প্রায় 30 শতাংশ এবং জাপানের উপর 15 শতাংশ মার্কিন শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
ইতিমধ্যে, GTRI মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানিকে তিনটি শুল্ক বিভাগে ভাগ করেছে। প্রথম বিভাগে স্মার্টফোন, ওষুধ এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের মতো কোনও শুল্ক আরোপ করা হয়নি এমন পণ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি অক্টোবরের রফতানির 40.3 শতাংশ ছিল। তবে, শুল্কমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এগুলির রফতানি 25.8 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মে মাসে 3.42 বিলিয়ন ডলার থেকে অক্টোবরে 2.54 বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যা 881 মিলিয়ন ডলারের ক্ষতির প্রমাণ দেয়। দ্বিতীয় বিভাগে বিশ্বব্যাপী অভিন্ন শুল্ক আরোপ করা পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মূলত লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অটো যন্ত্রাংশ। অক্টোবরের রফতানির মাত্র 7.6 শতাংশ ছিল এগুলি। মে মাসে 629 মিলিয়ন ডলার থেকে কমে অক্টোবরে 480 মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যা প্রায় 149 মিলিয়ন ডলার কমেছে।
রফতানিতে সবচেয়ে বেশি পতন দেখা গিয়েছে শ্রম-নিবিড় পণ্য, যেমন রত্ন ও গয়না, সৌর প্যানেল, বস্ত্র ও পোশাক, রাসায়নিক এবং সামুদ্রিক খাবারের ক্ষেত্রে। ভারত শুধুমাত্র এই পণ্যগুলির উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের সম্মুখীন হয়েছে। অক্টোবরের রফতানির 52.1 শতাংশ ছিল এই পণ্যগুলি, কিন্তু তারা 31.2 শতাংশ এর বিশাল পতনের সম্মুখীন হয়েছে। মে মাসে 4.78 বিলিয়ন ডলারের রফতানি থেকে অক্টোবরে 3.29 বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। এর অর্থ হল মাত্র পাঁচ মাসে প্রায় 1.5 বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি।
এমনকি যেসব পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়নি, সেগুলিও এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা সবচেয়ে বড় পণ্য স্মার্টফোনের দাম 36 শতাংশ কমেছে। মে মাসে 2.29 বিলিয়ন ডলার থেকে অক্টোবরে 1.50 বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যা প্রায় 790 মিলিয়ন ডলার ক্ষতি। জিটিআরআই-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় ভারতের ওষুধ রফতানি মাত্র 1.6 শতাংশ কমেছে, যেখানে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চালান 15.5 শতাংশ কমেছে।
জিটিআরআই ভারতের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা হ্রাসের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প চাহিদা হ্রাসের ফলে ধাতু (যার উপর 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক ছিল) এবং অটো যন্ত্রাংশ (যার উপর 25 শতাংশ শুল্ক ছিল) রফতানি হ্রাসকে দায়ী করেছে। কারণ, এই পণ্যগুলির উপর শুল্ক সমস্ত দেশেই সমান ছিল।
এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, GTRI কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে যে মার্চ মাসে ঘোষিত এবং 12 নভেম্বর মন্ত্রিসভার অনুমোদিত রফতানি প্রচার অভিযান মিশনটি শুধুমাত্র কাগজে কলমেই রয়ে গিয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের প্রায় আট মাস পার হয়ে গেলেও কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। জিটিআরআই-এর যুক্তি, 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক অপসারণের ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর কার্যকর মার্কিন শুল্ক অর্ধেক হয়ে 25 শতাংশ হবে, যা শ্রম-নিবিড় খাতগুলিকে স্বস্তি দেবে। জিটিআরআই সরকারকে রফতানি সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় ফেরা এবং আরও সমান ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ফের শুরু করার জন্য এই দুটি পদক্ষেপকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।