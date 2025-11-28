জিডিপি বৃদ্ধির হার 8.2 শতাংশ ! উচ্ছ্বসিত মোদি, সমালোচনায় কংগ্রেস

জিডিপি বৃদ্ধির হার 8.2 শতাংশ ! উচ্ছ্বসিত মোদি, সমালোচনায় কংগ্রেস
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস ছিল 7 শতাংশ ৷ কিন্তু সেই প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক বৃদ্ধি ৷
By PTI
Published : November 28, 2025 at 8:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: পূর্বাভাস ছিল 7 শতাংশের ৷ দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার পূর্বাভাসের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে 8.2 শতাংশ ৷ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ পাশাপাশি জিএসটি'র হার হ্রাসের ফলে সাধারণ মানুষ বেশি কেনাকেটা করছে ৷ প্রধানত এই দু'টি কারণে আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল ৷
বিগত ছ'টি ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র এই বৃদ্ধি দেখা যায়নি ৷ এর ঠিক আগের ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল 7.8 শতাংশ এবং একবছর আগে এই সময়ে বৃদ্ধি হয়েছিল 5.6 শতাংশ ৷ এই বৃদ্ধিতে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর আগে 2023-24 অর্থনৈতিক বর্ষে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) 8.4 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল ৷
প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "2025-26 অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র 8.2 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে ৷ আমাদের উন্নয়নমুখী নীতি এবং সংস্কারকেই প্রতিফলিত করছে এই ফলাফল ৷ দেশবাসীর কঠিন পরিশ্রমেরও প্রমাণ ৷ আমাদের সরকার সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাবে ৷ প্রত্য়েক নাগরিকের জীবনযাত্রার মানকে শক্তিশালী করবে ৷"
The 8.2% GDP growth in Q2 of 2025-26 is very encouraging. It reflects the impact of our pro-growth policies and reforms. It also reflects the hard work and enterprise of our people. Our government will continue to advance reforms and strengthen Ease of Living for every citizen.— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2025
এদিকে এই বৃদ্ধি নিয়ে মোদি সরকারকে তুলোধনা করেছে কংগ্রেস ৷ দলের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "এটা পরিহাস যে, আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড)-এর ভারতীয় অর্থনীতির বার্ষিক মূল্যায়নের উপর একটি রিপোর্টে ভারতের জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানকে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সি গ্রেড দিয়েছে ৷ আর তার পরপরই দ্রুত ত্রৈমাসিক জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও লেখেন, "এই সংখ্যা হতাশাজনক ৷ মোট স্থায়ী মূলধন (গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন) গঠনে কোনও উন্নতি হয়নি ৷ বেসরকারি বিনিয়োগে নতুন গতি না-এলে এই উচ্চ জিডিপি বৃদ্ধি হার টিকবে না ৷ এর পরিষ্কার প্রমাণ নেই ৷"
It is ironic that the quarterly GDP numbers have been released very soon after an IMF report gave the second-lowest grade of C to India's national accounts statistics in its annual assessment of the Indian economy.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 28, 2025
The numbers continue to be disappointing. There has been no… pic.twitter.com/BSvnpzdr2K
এর আগে গত 1 অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছিল, চলতি অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস 6.5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 6.8 শতাংশ হবে ৷ এছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছিলেন, প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির যে গতি দেখা গিয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে ৷ চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ হবে ৷ তৃতীয় ত্রৈমাসিকে 6.4 শতাংশ এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে 6.2 শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ এই পূর্বাভাস ছাড়িয়ে গিয়েছে এবারের বৃদ্ধির হার ৷