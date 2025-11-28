ETV Bharat / business

জিডিপি বৃদ্ধির হার 8.2 শতাংশ ! উচ্ছ্বসিত মোদি, সমালোচনায় কংগ্রেস

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস ছিল 7 শতাংশ ৷ কিন্তু সেই প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক বৃদ্ধি ৷

GDP Growth in India
জিডিপি বৃদ্ধির হার (ফাইল ছবি (এএনআই))
author img

By PTI

Published : November 28, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: পূর্বাভাস ছিল 7 শতাংশের ৷ দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার পূর্বাভাসের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে 8.2 শতাংশ ৷ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ পাশাপাশি জিএসটি'র হার হ্রাসের ফলে সাধারণ মানুষ বেশি কেনাকেটা করছে ৷ প্রধানত এই দু'টি কারণে আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল ৷

বিগত ছ'টি ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র এই বৃদ্ধি দেখা যায়নি ৷ এর ঠিক আগের ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল 7.8 শতাংশ এবং একবছর আগে এই সময়ে বৃদ্ধি হয়েছিল 5.6 শতাংশ ৷ এই বৃদ্ধিতে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর আগে 2023-24 অর্থনৈতিক বর্ষে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) 8.4 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল ৷

প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "2025-26 অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র 8.2 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে ৷ আমাদের উন্নয়নমুখী নীতি এবং সংস্কারকেই প্রতিফলিত করছে এই ফলাফল ৷ দেশবাসীর কঠিন পরিশ্রমেরও প্রমাণ ৷ আমাদের সরকার সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাবে ৷ প্রত্য়েক নাগরিকের জীবনযাত্রার মানকে শক্তিশালী করবে ৷"

এদিকে এই বৃদ্ধি নিয়ে মোদি সরকারকে তুলোধনা করেছে কংগ্রেস ৷ দলের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "এটা পরিহাস যে, আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড)-এর ভারতীয় অর্থনীতির বার্ষিক মূল্যায়নের উপর একটি রিপোর্টে ভারতের জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানকে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সি গ্রেড দিয়েছে ৷ আর তার পরপরই দ্রুত ত্রৈমাসিক জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে ৷"

তিনি আরও লেখেন, "এই সংখ্যা হতাশাজনক ৷ মোট স্থায়ী মূলধন (গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন) গঠনে কোনও উন্নতি হয়নি ৷ বেসরকারি বিনিয়োগে নতুন গতি না-এলে এই উচ্চ জিডিপি বৃদ্ধি হার টিকবে না ৷ এর পরিষ্কার প্রমাণ নেই ৷"

এর আগে গত 1 অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছিল, চলতি অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস 6.5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 6.8 শতাংশ হবে ৷ এছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছিলেন, প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির যে গতি দেখা গিয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে ৷ চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ হবে ৷ তৃতীয় ত্রৈমাসিকে 6.4 শতাংশ এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে 6.2 শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ এই পূর্বাভাস ছাড়িয়ে গিয়েছে এবারের বৃদ্ধির হার ৷

TAGGED:

GDP GROWTH IN 2ND QUARTER
NARENDRA MODI
আর্থিক বৃদ্ধির হার
INDIAN GDP
INDIA GDP GROWTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.