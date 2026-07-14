ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা চলছে, নির্ধারিত সময়েই চুক্তি হবে: বাণিজ্য মন্ত্রক

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা চলছে, নির্ধারিত সময়েই চুক্তি হবে: বাণিজ্য মন্ত্রক
বাণিজ্য মন্ত্রকের মতে, ভারত-আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তির প্রাথমিক রূপরেখা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ৷ দুই দেশের পারস্পরিক সফর সফল হয়েছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি উপযুক্ত সময়েই স্বাক্ষরিত হবে।
By PTI
Published : July 14, 2026 at 7:38 AM IST
নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনায় অচলাবস্থার খবর স্পষ্টভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সেই প্রতিবেদনকে তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে ভারত দ্রুত একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর পরিবর্তে আরও ভালো একটি চুক্তির জন্য আলোচনা/ যেতে চাইছে না। পীযূষ গোয়েল সামাজিক মাধ্যমে একটি কড়া অবস্থান নিয়ে দাবি করেছেন যে, এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর।
তিনি জুন মাসে নয়াদিল্লি সফরের সময় মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমসন গ্রিয়ারের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথাও উল্লেখ করেন। গোয়েল বলেন, "জুন মাসে দিল্লিতে ইউএসটিআর জেমসন গ্রিয়ারের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। উভয় পক্ষই এমন একটি চুক্তির প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে যা ভারসাম্যপূর্ণ, বাণিজ্যিকভাবে অর্থবহ হবে এবং উভয় দেশের ব্যবসা, কৃষক, শ্রমিক ও উপভোক্তাদের জন্য প্রকৃত সুবিধা বয়ে আনবে।" তিনি স্পষ্ট করে জানান যে, এই লক্ষ্য অর্জনে উভয় দেশের দলই সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এদিকে, শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারাও আলোচনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। জুন 2026-এর বাণিজ্য পরিসংখ্যান প্রকাশের জন্য আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল বলেন, “ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আলোচনায় আমরা কোনও চ্যালেঞ্জ বা বাধার আশঙ্কা করছি না।” তিনি জানান, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দুই দেশের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয় ও নিয়মিত আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে মে মাসে একটি ভারতীয় দল এবং জুন মাসে একটি মার্কিন দল ভারত সফর করেছে।
বাণিজ্য সচিবের মতে, ভারত-মার্কিন কাঠামো চুক্তিটি প্রস্তুত এবং ভারত এটি স্বাক্ষরের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। মে মাসে ভারতীয় দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিল এবং জুন মাসে মার্কিন দল পর্যালোচনার জন্য ভারতে এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপানো আইইইপিএ শুল্ক প্রত্যাহারের পর চলা সমান্তরাল তদন্ত ও আলোচনায় ভারত সক্রিয়ভাবে জড়িত। বিশ্ব বাজারের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে পণ্য বাণিজ্য শক্তিশালী রয়েছে।
বৃহত্তর বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল স্বীকার করেছেন যে, মার্কিন শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ অনেক বিশ্ব অংশীদারের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। তিনি বলেন, "আইইইপিএ শুল্কের অবসান ঘটেছে। এখন তারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরু করেছে এবং সমান্তরালভাবে পরিস্থিতির পর্যালোচনাও করা হচ্ছে।"
ভারতও এই প্রক্রিয়া ও আলোচনার অংশ হয়েছে। আগরওয়াল আরও বলেন যে ভারত এই সমস্ত আলোচনায় অংশ নিয়েছে এবং সবকিছু সঠিক দিকে এগোচ্ছে। সরকার বিশ্বাস করে যে এই চূড়ান্ত চুক্তিটি রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক উভয়ের জন্য একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করবে। যদিও কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে দুই দেশের মধ্যে সমাধানের জন্য আর কোনও বড় মতাদর্শগত পার্থক্য বাকি নেই।