ভারত-আমেরিকা শীঘ্রই বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছে: মার্কো রুবিয়ো

ভারত-আমেরিকা শীঘ্রই বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছে: মার্কো রুবিয়ো
রুবিয়ো জানান, বাণিজ্য ভারসাম্য উন্নত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করা।
By PTI
Published : May 24, 2026 at 8:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 মে: মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো রবিবার বলেছেন যে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার খুব কাছাকাছি রয়েছে। নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনার পর রুবিয়ো বলেন, "এই চুক্তিটি উভয় দেশের জন্যই লাভজনক ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।"
একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে রুবিয়ো বলেন যে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা এমন একটি চুক্তি চাই যা উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় রাখবে এবং উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হবে।"
মার্কো রুবিয়ো চার দিনের ভারত সফরে রয়েছেন। বিদেশ সচিব হওয়ার পর এটিই তাঁর প্রথম সফর। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনের জন্য এই সফরটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
বাণিজ্য ও শুল্ক বিরোধ নিয়ে রুবিয়ো কী বলেছেন?
ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য নীতির পক্ষে যুক্তি দিয়ে রুবিয়ো বলেন, বাণিজ্য ভারসাম্য উন্নত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করা।
তিনি বলেন, "এটি ভারতের বিরুদ্ধে নয়। বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যে একটি ভারসাম্যহীনতা রয়েছে এবং এর সংশোধন প্রয়োজন।" রুবিয়ো আশা প্রকাশ করেন যে, চুক্তিটি চূড়ান্ত করতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি শীঘ্রই ভারত সফর করতে পারেন। রুবিয়ো আরও বলেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আগের চেয়েও শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন, এটাই আমেরিকার লক্ষ্য।
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনায় বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মতো বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুই দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণের ওপর কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি উদ্যোগ ‘প্যাক্স সিলিকা’ নিয়েও আলোচনা করেছে। ভারত ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগে যোগদান করেছে।
চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রুবিয়ো বলেন যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভারতের সঙ্গে তার কৌশলগত অংশীদারিত্বের পরিপন্থী নয়। তিনি বলেন, "আমরা ভারতকে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করি। অন্য কোনও দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভারতের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বের বিনিময়ে হবে না।"