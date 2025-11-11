ETV Bharat / business

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে, শুল্ক কমানোর ইঙ্গিত দিয়ে দাবি ট্রাম্পের

ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সময় মতো ভারতের উপর শুল্ক কমানোর ইঙ্গিতও দিয়েছেন ট্রাম্প।

Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এএফপি)
By PTI

Published : November 11, 2025 at 9:30 PM IST

নিউ ইয়র্ক/ওয়াশিংটন, 11 নভেম্বর: মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে (খুব কাছাকাছি) পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সময় মতো ভারতের উপর শুল্ক কমাবে আমেরিকা। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে সার্জিও গোরের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।

এই অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "আমরা ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি করছি। এটি আগের থেকে অনেক আলাদা। ওরা (ভারত) এখন আমাকে পছন্দ করে না, তবে ওরা আবার আমাদের পছন্দ করবে। আমরা একটি ভালো চুক্তির দিকে এগোচ্ছি। তাই সার্জিও, তোমাকে এটা দেখে নিতে হবে।" এরপর মার্কিন রাজস্বসচিব স্কট বেসেন্টের দিকে তাকিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "স্কট, আমার মনে হয়, আমরা এমন একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি যা সবার জন্য ভাল, তাই না? আমার মনে হয় আমরা এমন একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি যা সবার জন্য ভালো।"

সার্জিও গোরের শপথ গ্রহণের পর ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির কতটা কাছাকাছি এবং নয়াদিল্লির উপর শুল্ক কমানোর কথা বিবেচনা করবেন কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ট্রাম্প উত্তর দেন যে ভারত বর্তমানে রাশিয়ান তেলের উপর উচ্চ শুল্কের সম্মুখীন। তারা রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আমরা শুল্ক কমাতে যাচ্ছি। সময় মতো, আমরা এটা করব।" এর আগে 5 নভেম্বর, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনা খুব ভালোভাবে চলছে৷ তবে তিনি আরও বলেছিলেন যে অনেক সংবেদনশীল এবং গুরুতর বিষয় রয়েছে এবং এতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনার আপডেট জানতে চাওয়া হলে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন যে, আলোচনা খুব ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। অনেক সংবেদনশীল এবং গুরুতর বিষয় রয়েছে৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই, এতে কিছুটা সময় লাগবে। উভয় দেশের আলোচকরা 23 অক্টোবর ভার্চুয়াল মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের জন্য মার্চ থেকে পাঁচ দফা আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে 2025 সালের শরৎ কালের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবিত এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্য হল 2030 সালের মধ্যে বর্তমান 191 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে দ্বিগুণেরও বেশি মার্কিন ডলারে বাণিজ্যের পরিমাণ 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা।

সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফরে ছিলেন, যেখানে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দুই দেশ একটি বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কাজ করছে। গোয়েলের সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে বিশেষ সচিব এবং ভারতের প্রধান আলোচক রাজেশ আগরওয়ালও ছিলেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার জন্য সহকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের একটি দল নয়াদিল্লিতে ভারতীয় বাণিজ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইতিবাচক এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোচনা করে এবং দ্রুত পারস্পরিক উপকারী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

