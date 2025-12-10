দিল্লিতে মার্কিন প্রতিনিধি দল, চলছে ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য আলোচনা
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল নিশ্চিত করেছেন, মার্কিন প্রতিনিধি দল বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে।
By PTI
Published : December 10, 2025 at 5:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 ডিসেম্বর: ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা গতিশীল হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বুধবার নিশ্চিত করেছেন যে মার্কিন প্রতিনিধি দল বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক এবং অতিরিক্ত 25 শতাংশ জরিমানা আরোপ করেছে। উভয় দেশই এই বছর চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ চূড়ান্ত করার জন্য আলোচনা চালাচ্ছে।
ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের পীযূষ গোয়েল বলেন, "আমরা ক্রমাগত আলোচনায় আছি। আমরা দ্রুত একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন যে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন তিনি।
মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন ডেপুটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইৎজার। তার সঙ্গে আছেন সহকারী ইউএসটিআর (দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া), প্রধান আলোচক ব্রেন্ডন লিঞ্চ। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে রয়েছেন বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল এবং যুগ্ম সচিব এবং ভারতের প্রধান আলোচক দর্পণ জৈন।
এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
এই বৈঠকটিও গুরুত্বপূর্ণ৷ কারণ, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বছর বাণিজ্য চুক্তির প্রথম অংশ চূড়ান্ত করতে চায়। তাছাড়া, অগস্ট মাসে বেশ কয়েকটি ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের পর থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কোনও মার্কিন দল ভারতে এসেছে। এর আগে 16 সেপ্টেম্বর একটি মার্কিন দল দিল্লি এসেছিল। এখনও পর্যন্ত ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছয় দফা আলোচনা হয়েছে।
দুই বাণিজ্য লক্ষ্য পূরণে ভারত-আমেরিকার আলোচনা
আমেরিকা সম্প্রতি ভারত থেকে আসা পণ্যের উপর 25 শতাংশ মৌলিক শুল্ক এবং 25 শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করেছে। কারণ হল রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা। এর ফলে ভারতীয় রফতানিকারকদের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ পড়েছে। অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি 8.58 শতাংশ কমেছে। ভারত বাণিজ্য পরিকাঠামো চুক্তিতে পারস্পরিক শুল্কের সমাধান চায়। বর্তমানে দুটি পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে ভারত ও আমেরিকা৷ শুল্ক কমানোর জন্য একটি পরিকাঠামোগত বাণিজ্য চুক্তি এবং দুই দেশের মধ্যে একটি বিস্তারিত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা চলছে।
ভারত-আমেরিকার নতুন বাণিজ্য লক্ষ্য
উভয় দেশ 2023 সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 191 বিলিয়ন ডলার থেকে 500 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে (2024-2025) দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতের রফতানি 131.84 বিলিয়ন মার্কিন ডলার৷ পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের মোট পণ্য রফতানির প্রায় 18 শতাংশ, আমদানির 6.22 শতাংশ এবং মোট পণ্য বাণিজ্যের 10.73 শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। টানা চতুর্থ বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার।
মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের এই সফর দুই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। শুল্ক, রুশ তেল নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বিরোধ এবং 2026 সালের জন্য মার্কিন নীতির মধ্যে, এই আলোচনাগুলি ভারতের রফতানি সম্ভাবনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই বছর বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায় চূড়ান্ত হয়, তবে এটি ভারতীয় শিল্পের জন্য বড় সম্ভাবনা তৈরি করবে।