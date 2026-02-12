মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে বস্ত্র-পোশাকে বাংলাদেশের মতো একই সুবিধা পাবে ভারত: পীযূষ গোয়েল
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আশ্বস্ত করেছেন, বাংলাদেশ যেমন আমেরিকার কাঁচামাল ব্যবহারের উপর শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে, ভারতও একই সুবিধা পাবে।
February 12, 2026
নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: আমেরিকা আর বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ পোশাক-বস্ত্রের উপর আমেরিকার বাজারে শূন্য শুল্কের সুবিধা পাবে। এর ফলে আমেরিকায় এই খাতে চাপের মুখে পড়তে পারে ভারত, এমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল দেশের রফতানিকারকদের একাংশের মধ্যে ৷ তবে এই আশঙ্কা উড়িয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আশ্বস্ত করেছেন, আমেরিকা ভারতকেও বাংলাদেশের মতো শূন্য শুল্কের সুবিধা দিতে পারে।
বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে যে, আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের মতো সুতো এবং তুলা সম্পর্কিত বাণিজ্য সুবিধা ভারতও পেতে পারে। মন্ত্রকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, ভারতীয় টেক্সটাইল এবং পোশাক রফতানিকারকরা আমেরিকার তুলা থেকে তৈরি পোশাকের উপর শূন্য শুল্ক সুবিধা পেতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্পষ্টীকরণ সামনে এসেছে।
লোকসভায় বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে ভালো চুক্তি পেয়েছে। এর জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন যে, রাহুল গান্ধির অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই। তিনি বলেন, "তিনি (রাহুল গান্ধি) সংসদে আরেকটি মিথ্যা কথা বলেছেন ৷ দাবি করেছেন যে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাঁচামাল কিনে তাদের কাছ থেকে তৈরি পোশাক রফতানি করার সুবিধা বাংলাদেশের রয়েছে, যার ফলে কোনও প্রতিক্রিয়ামূলক শুল্ক আরোপিত হবে না। ভারতেরও এমন একটি সুবিধা আছে এবং তা পাওয়া যাবে। এই চুক্তির কাঠামো বর্তমানে তৈরি করা হচ্ছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর, সমস্ত শর্তাবলী সূক্ষ্মভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।"
কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যাপক চুক্তিতে কৃষকদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। ভারতের 90 থেকে 95 শতাংশ কৃষি পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পীযূষ গোয়েল বলেন, "সংসদে একটি মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে যে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। সত্য হল, বাংলাদেশ যেমন আমেরিকার কাঁচামাল ব্যবহারের উপর শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে, ভারতও একই সুবিধা পাবে।"
গত 9 ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জারি করা একটি যৌথ বিবৃতি। ওই বিবৃতিতে আমেরিকা ঘোষণা করেছে যে তারা বাংলাদেশি পণ্যের উপর শুল্ক 19 শতাংশে কমিয়ে আনবে ৷ পাশাপাশি, আমেরিকার তুলা থেকে তৈরি বাংলাদেশি পোশাকের উপর শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকার দেবে। এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় বাজারে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, যা এখন কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করেছে।