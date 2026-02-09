ETV Bharat / business

বাণিজ্য চুক্তির আওতায় কোন কোন পণ্য-রফতানিতে মার্কিন শুল্ক শূন্য হতে চলেছে ?

চুক্তি অনুযায়ীস, ভারতের 10.03 বিলিয়ন ডলারের পণ্যে পারস্পরিক শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হবে। অর্থাৎ, মার্কিন বাজারে মূল্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাবে৷

India-US Trade Deal
বাণিজ্য চুক্তির আওতায় মার্কিন বাজারে মূল্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাবে বলে দাবি কেন্দ্রের (ফাইল ছবি: এএনআই)
নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি: সরকার সোমবার জানিয়েছে যে, ভারত মোটরগাড়ি খাতে কোটা-ভিত্তিক শুল্ক ছাড় দেবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শুল্ক হ্রাস ও ন্যূনতম আমদানি মূল্য-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে।

সরকার আরও বলেছে যে, এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতের 30.94 বিলিয়ন ডলারের রফতানির উপর শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হবে এবং আরও 10.03 বিলিয়ন ডলারের পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, এর অর্থ হল মার্কিন বাজারে প্রবেশকারী ভারতীয় পণ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন হয় অনেক কম শুল্কের সম্মুখীন হবে অথবা সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, যা মূল্য প্রতিযোগিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। সরকার আরও বলেছে যে, 1.36 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভারতীয় কৃষি পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই প্রবেশের সুযোগ পাবে। প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মশলা, চা, কফি, ফল, বাদাম এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য।

এতে বলা হয়েছে যে, অটোমোবাইলসের মতো সংবেদনশীল খাতগুলিকে কোটা এবং শুল্ক হ্রাসের সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। একজন কর্মকর্তার মতে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ওপর কোনও শুল্ক ছাড় দিচ্ছে না। চিকিৎসা সরঞ্জামগুলিকে দীর্ঘ মেয়াদে ও ধাপে ধাপে শুল্ক ছাড়ের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়ার সময়সূচির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷ মূল্যবান ধাতু ও অন্যান্য সংবেদনশীল শিল্প পণ্যগুলিকে কোটা-ভিত্তিক শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের অন্যান্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম আমদানি মূল্য-ভিত্তিক সূত্রের পাশাপাশি শুল্ক হ্রাসের আওতায় অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় সরবরাহ করা হবে। ভারতের জন্য খাতভিত্তিক সুবিধাগুলি তালিকাভুক্ত করে এতে বলা হয়েছে, বস্ত্র রফতানির উপর শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হবে ৷

অন্যদিকে, রেশম পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, যা 113 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন বাজারে উন্নত সুযোগ তৈরি করবে। একইভাবে, দেশীয় রত্ন ও গয়না খাতের জন্য শুল্ক কমিয়ে 18 শতাংশ করা হবে, যা 61 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের আমেরিকান বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার দেবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, হিরে, প্ল্যাটিনাম এবং মুদ্রা-সহ প্রধান পণ্য বিভাগগুলির জন্য শূন্য শতাংশ শুল্কে বাজার সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা ভারতের জন্য 29 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কিন বাজার। যে সব প্রধান রফতানি খাত উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে কাটা ও পালিশ করা হিরে, ল্যাবে তৈরি কৃত্রিম হিরে, রঙিন রত্নপাথর, কৃত্রিম পাথর এবং সোনা, রুপো ও প্ল্যাটিনামের তৈরি সামগ্রী।

এতে বলা হয়েছে, 2024 সালে 3.4 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি এবং 2.1 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বাণিজ্যে 1.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1.36 বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্যের উপর কোনও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবে না।

সুবিধাভোগী পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মশলা; চা ও কফি; শুকনো নারকেল ও নারকেল তেল; কাজুবাদাম ও চেস্টনাটের মতো বাদাম, অ্যাভোকাডো, কলা, পেয়ারা, আম, কিউই, পেঁপে, আনারস ও মাশরুমের মতো ফল। বার্লি ও ক্যানারি বীজের মতো খাদ্যশস্য, বেকারি পণ্য; কোকো ও কোকো থেকে তৈরি পণ্য; তিল ও পোস্তদানা; এবং ফলের শাঁস, জুস ও জ্যামের মতো প্রক্রিয়াজাত পণ্যও উপকৃত হবে। পূর্ববর্তী বাণিজ্য চুক্তিগুলিতে ভারতের অনুসৃত পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পণ্যের সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে কৃষি বাজারে প্রবেশাধিকারের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

