আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে কৃষি-দুগ্ধ খাতের শিল্প স্বার্থ সুরক্ষিত রয়েছে: পীযূষ গোয়েল

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে কৃষি-দুগ্ধ খাতের শিল্প স্বার্থ সুরক্ষিত রয়েছে: পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জানান যে, এই চুক্তিতে কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। এই চুক্তিতে কৃষি খাত সুরক্ষিত করা হয়েছে।
By PTI
Published : February 3, 2026 at 8:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: মঙ্গলবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছে সরকার। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই চুক্তি সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার সময় জানিয়েছেন যে, উভয় দেশ শীঘ্রই একটি যৌথ বিবৃতি জারি করবে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের সময়, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জানান যে, এই চুক্তিতে কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। এই চুক্তিতে কৃষি খাত সুরক্ষিত করা হয়েছে।
কৃষি ও দুগ্ধ শিল্প খাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বদা কৃষি ও দুগ্ধ খাতের অগ্রগতি এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, প্রধানমন্ত্রী এই খাতের সঙ্গে জড়িতদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত এবং বৃহত্তর সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। পীযূষ গোয়েল ব্যাখ্যা করেন যে, এই বাণিজ্য চুক্তি ভারতের অর্থনীতির সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে, বিশেষ করে কৃষি ও দুগ্ধ খাতকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রাখবে।
তিনি আরও জানান যে, দেশজুড়ে যে প্রতিক্রিয়া আসছে তা অত্যন্ত উৎসাহী। ভারতীয় রফতানির সঙ্গে জড়িত, প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উদ্যোক্তা, নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসা, বিশ্বে সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলের অংশ হতে চাওয়া, বিশ্বের সক্ষমতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের মতো সকলেই এই চুক্তি নিয়ে আশাবাদী। বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানকারী ক্ষেত্রগুলিতে, এই চুক্তি নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আমেরিকা শুল্ক কমিয়েছে
সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, এই চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক কমিয়ে 18 শতাংশ করা হবে। এর ফলে ভারতীয় রফতানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই মার্কিন শুল্ক কমানোর প্রসঙ্গে পীযূষ গোয়েল বলেন, "আমাদের প্রতিবেশী দেশ এবং আমাদের প্রতিযোগী সকল দেশের তুলনায় আমেরিকার সঙ্গে এই বাণিজ্য চুক্তি সেরা।" ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী উল্লেখ করেন, আজ দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন । তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, আমেরিকার সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তিটি দীর্ঘদিন ধরেই প্রতীক্ষিত ছিল।
পীযূষ গোয়েল বলেন, "জাতীয় স্বার্থ এবং জনস্বার্থকে সামনে রেখে এই বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই চুক্তি ভারতের শক্তিশালী ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।" তিনি আরও বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত রাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই চুক্তি ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং দেশকে বিশ্বব্যাপী নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ প্রদান করবে।