সুযোগের কেন্দ্রবিন্দু ভারত, বাণিজ্য চুক্তিতে দেশীয় শক্তির ব্যাখ্যায় পীযূষ গোয়েল

সুযোগের কেন্দ্রবিন্দু ভারত, বাণিজ্য চুক্তিতে দেশীয় শক্তির ব্যাখ্যায় পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 500 বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য কিনতে ভারতের কোনও সমস্যা হবে না।
Published : February 8, 2026 at 6:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল রবিবার বলেছেন যে, ভারত 'শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের অবস্থান' থেকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে ৷ তাঁর দাবি, অন্তর্বর্তী বাণিজ্য কাঠামোর অধীনে ভারতীয় রফতানিকারকরা মার্কিন বাজারে একটি 'প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা' পাবেন।
18 শতাংশ শুল্কে সম্মত হয়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বেশি ছাড় দিয়েছে বলে যে সমালোচনা হচ্ছে, তা খারিজ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জানান যে, ভারতীয় রফতানিকে চিন থেকে আসা পণ্যের তুলনায় কম শুল্কের সম্মুখীন হতে হবে৷ কারণ, চিনের পণ্যের উপর 35 শতাংশ শুল্ক আরোপিত আছে এবং অন্যান্য দেশগুলির পণ্যের উপর অন্তত 19 শতাংশ বা তার বেশি মার্কিন শুল্ক রয়েছে। তাই ভারতের উপর মার্কিন শুল্ক কমে 18 শতাংশ হওয়ায় আমেরিকার প্রতিযোগিতার বাজারে দেশীয় পণ্যের রফতানি 'বাড়তি সুবিধা' পেতে চলেছে ৷
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিকে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। রবিবার তিনি দাবি করেন, আগামী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 500 বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য কিনতে ভারতের কোনও সমস্যা হবে না। তিনি এটিকে একটি অত্যন্ত নিরাপদ বিকল্প হিসাবে বর্ণনা করেছেন ৷ কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন যে ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি আগামী পাঁচ বছরে প্রায় 2 ট্রিলিয়ন ডলারের চাহিদা তৈরি করবে।
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জানান যে, ভারত বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 300 বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য কিনতে পারে, যা বর্তমানে তারা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে। তিনি আরও জানান, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ চূড়ান্ত করেছে। এই চুক্তির আওতায়, ভারত আগামী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি পণ্য, বিমান এবং যন্ত্রাংশ, মূল্যবান ধাতু, প্রযুক্তি পণ্য এবং কোকিং কয়লা কিনতে চায়।
পীযূষ গোয়েল জানান, আজ ভারত শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারত ভবিষ্যতে 35 ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার তৈরিতে সক্ষম হতে পারে। তিনি বলেন, "আজ আমরা 4 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হব ৷ কিন্তু, 2047 সালের মধ্যে এটি 30-35 ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে, যখন আমরা একটি উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হব। এটি ভারতের আত্মবিশ্বাস। আমরা আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের এই বৃদ্ধির সুযোগ দিচ্ছি।"