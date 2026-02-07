আজ শেষ হচ্ছে অতিরিক্ত মার্কিন শুল্ক, ভারতের জন্য খুলছে 30 ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার
বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, এই চুক্তি ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য 30 ট্রিলিয়ন ডলার (প্রায় 27.18 লক্ষ কোটি টাকা) বাজার উন্মুক্ত করবে।
By PTI
Published : February 7, 2026 at 2:47 PM IST
ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির (ITA) কাঠামো প্রকাশ করেছে। এই চুক্তির আওতায়, ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন কর 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর আরোপিত অতিরিক্ত 25 শতাংশ করও প্রত্যাহার করা হয়েছে।
দুই দেশ জানিয়েছে, এই কাঠামোটি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে এবং একটি বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA) এর দিকে আলোচনা এগিয়ে যাবে। ভারত-মার্কিন যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, এই কাঠামোটি 13 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে শুরু হওয়া ভারত-মার্কিন বিটিএ আলোচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে।
এই চুক্তিতে বাজারে প্রবেশাধিকার, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ এবং বাণিজ্য বাধা হ্রাসের বিধানও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ভারত-মার্কিন শিল্প পণ্যের উপর থেকে সমস্ত শুল্ক বাতিল বা হ্রাস করা হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, এই চুক্তি ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য 30 ট্রিলিয়ন ডলার (প্রায় 27.18 লক্ষ কোটি টাকা) বাজার উন্মুক্ত করবে।
তাঁর মতে, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই), কৃষক এবং জেলেরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন এবং এর ফলে নারী ও যুবকদের জন্য লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া, ভারত আগামী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 50 বিলিয়ন ডলার (4.53 ট্রিলিয়ন টাকা) মূল্যের পণ্য কিনতে সম্মত হয়েছে।
উভয় দেশই শুল্ক-ভিন্ন বাধা অপসারণ করবে
পীযূষ গোয়েল জানান, উভয় দেশই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা এর জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করবে, যাতে এই চুক্তির সুবিধা মূলত আমেরিকা এবং ভারত পায়, তৃতীয় কোনও দেশ নয়।
এই বাণিজ্য চুক্তিতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক-বহির্ভূত বাধা দূর করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বাধাগুলি শুল্ক না হলেও, বাণিজ্যকে জটিল করে তোলে। মার্কিন মেডিক্যাল ডিভাইস কোম্পানিগুলি ভারতে মূল্য নির্ধারণের নিয়ম এবং নিবন্ধন বিলম্বের মতো বাধার সম্মুখীন হয়।
ভারত দীর্ঘদিনের এই বাধাগুলি দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যাতে মার্কিন চিকিৎসা সরঞ্জামগুলি ভারতে সহজেই বিক্রি করা যায়, যা ভারতীয় হাসপাতাল এবং রোগীদের উন্নত এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যের মার্কিন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা বাড়ায়।
ভারতে মার্কিন আইসিটি পণ্য আমদানির লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া খুবই জটিল এবং সময়সাপেক্ষ ছিল। ভারত এই লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ এবং ত্বরান্বিত করতে সম্মত হয়েছে। এটি ভারতে মার্কিন আইটি এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার সহজতর করবে এবং ভারতে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মানসম্পন্ন সরঞ্জামের উপলব্ধতা নিশ্চিত করবে।
ভারত ও আমেরিকা ভবিষ্যতে শুল্ক পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে
দুই দেশ আরও জানিয়েছে যে তারা নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলিতে তাদের নিজ নিজ নিয়মগুলি নিয়ে আলোচনা করবে যাতে সেগুলি মেনে চলা সহজ হয়। ভবিষ্যতে যদি একটি দেশ সম্মত শুল্কে কোনও পরিবর্তন করে, তবে অন্য দেশও তাদের প্রতিশ্রুতিগুলি সংশোধন করতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য চুক্তির (BTA) জন্য আলোচনার মাধ্যমে বাজারে সহজলভ্যতা আরও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের দাবি মেনে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে যে বিটিএ আলোচনার সময় তারা ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক কমাতে কাজ করবে।
500 বিলিয়ন ডলারের পণ্য কিনবে ভারত
ভারত ঘোষণা করেছে যে তারা আগামী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য কিনবে। এর মধ্যে রয়েছে:
- শক্তি পণ্য
- বিমান এবং বিমানের যন্ত্রাংশ
- মূল্যবান ধাতু
- প্রযুক্তি পণ্য
- কোকিং কয়লা
এই চুক্তি থেকে ভারতের লাভ
- মার্কিন শুল্ক হ্রাস: ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে 18 শতাংশে, যার ফলে ভারতীয় রফতানিকারকরা মার্কিন বাজারে আরও সহজে প্রবেশাধিকার পাবেন।
- নির্বাচিত পণ্যের উপর শূন্য শুল্ক: জেনেরিক ওষুধ, রত্ন ও হিরে এবং বিমানের যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হবে, যার ফলে এই খাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।
- 30 ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারে প্রবেশাধিকার: ভারতীয় এমএসএমই, কৃষক, জেলে, মহিলা এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে।
- রফতানি খাতে উৎসাহ: বস্ত্র, চামড়া ও পাদুকা, প্লাস্টিক ও রাবার পণ্য, জৈব রাসায়নিক, গৃহসজ্জা, হস্তশিল্প এবং কিছু যন্ত্রপাতিতে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।
- ধারা 232 অব্যাহতি: মার্কিন ধারা 232-এর অধীনে বিমানের যন্ত্রাংশ সহজলভ্য হবে।
- অটো যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক হারের কোটা: কিছু নির্দিষ্ট অটো যন্ত্রাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাবে।
- জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে উন্নত শর্তাবলী: ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের জন্য উন্নত শুল্ক এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে।
তবে, যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, ভারত কিছু মার্কিন কৃষি ও খাদ্য পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বাতিল বা কমাতে সম্মত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শুকনো ডিস্টিলারের শস্য, পশুখাদ্যের জন্য লাল জোয়ার, শুকনো ফল, তাজা এবং প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন এবং স্পিরিট।