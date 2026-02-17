5000 টন বাসমতি কিনছে আমেরিকা, চাল রফতানির চুক্তি করেছে ভারত
ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন (IREF) এর এক সদস্যের সঙ্গে আমেরিকার ক্রেতার 5 হাজার টন বাসমতি চাল সরবরাহের চুক্তি করেছে ৷
By PTI
Published : February 17, 2026 at 8:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 ফেব্রুয়ারি: ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন (আইআরইএফ) এর একটি সদস্য আমেরিকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এক ক্রেতাকে 5 হাজার টন বাসমতি চাল সরবরাহের জন্য একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফেডারেশন বলেছে যে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কারণ এটি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর এসেছে, যার অধীনে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক বর্তমান কমিয়ে 18 শতাংশ করতে সম্মত হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আইআরইএফ-এর একজন সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ক্রেতাকে 5 হাজার মেট্রিক টন বাসমতি চাল সরবরাহের জন্য সফলভাবে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিতে প্রবেশ করেছে।" আইআরইএফ জানিয়েছে যে, তারা তাদের সকল সদস্যকে তাদের রফতানি কার্যক্রমে মান বজায় রাখার জন্য উৎসাহিত করেছে।
ভারতীয় চালের উপর শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করার মার্কিন সিদ্ধান্ত রফতানিকারকদের জন্য একটি বড় স্বস্তি। এর ফলে বাসমতি চালের রফতানি বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের চাল রফতানিকারকরা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হবেন ৷ চলতি 2025-'26 অর্থবছরের এপ্রিল-নভেম্বর মাসে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1,99,0558 টন বাসমতি চাল এবং 40,960 টন (নন-বাসমতি) অন্যান্য চাল রফতানি করেছে। 2024-25 অর্থবছরে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2,74,213 টন বাসমতি চাল এবং 61,341 টন (নন-বাসমতি) অন্যান্য চাল রফতানি করেছে, যা এখন শুল্ক আরোপের কারণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন যে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিটি কৃষকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, এই চুক্তিতে দেশের প্রধান ফসল এবং দুগ্ধজাত পণ্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বাসমতি চাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাড়া ফেলবে। এর ফলে কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন।"
ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন (IREF) এর এক সদস্যের সঙ্গে আমেরিকার ক্রেতার 5 হাজার টন বাসমতি চাল সরবরাহের চুক্তি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির সুফল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই উদ্যোগ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করবে এবং বাসমতি চালের চাহিদা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় কৃষি পণ্যের জন্য মার্কিন বাজার উন্মুক্ত করবে, একই সঙ্গে দেশের কৃষকদের ক্ষতি করে এমন আমদানি রোধ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সুবিধার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো ঘোষণা করেছে। এই কাঠামোটি 13 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে শুরু হওয়া বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA) আলোচনার অংশ। এর লক্ষ্য বাণিজ্য বৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা এবং উভয় দেশকে লাভবান করা। এই চুক্তির অধীনে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা কিছু শিল্প পণ্য এবং নির্বাচিত কৃষি পণ্যের উপর কর (শুল্ক) হ্রাস বা বাতিল করবে। এর মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, শুকনো ফল, ফল ও সবজি, সয়াবিন তেল, ওয়াইন এবং স্পিরিটের মতো পণ্য।