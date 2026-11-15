আমেরিকার বাজারে চিন-ভিয়েতনামকে টেক্কা দেওয়ার সুযোগ ভারতের : পীযূষ গোয়েল

আমেরিকার বাজারে চিন-ভিয়েতনামকে টেক্কা দেওয়ার সুযোগ ভারতের : পীযূষ গোয়েল
Indian Goods In America: ট্রাম্প-মোদির সমঝোতায় ভারতীয় পণ্যের জন্য বিশেষ সুবিধার কথা আগেই চূড়ান্ত হয়েছে বলে দাবি বাণিজ্যমন্ত্রীর ।
Published : November 15, 2026 at 7:34 PM IST
কায়রো, 15 নভেম্বর: আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের জন্য প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কম আমদানি শুল্কের সুবিধা মিলতে পারে । ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) নিয়ে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ।
তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় পণ্যের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে আগেই সমঝোতা হয়েছে । তবে চুক্তির চূড়ান্ত শুল্ক কাঠামো এখনও স্থির হয়নি । ফলে ঠিক কতটা সুবিধা পাবেন ভারতীয় রফতানিকারীরা, তা এখনই স্পষ্ট নয় ।
রবিবার মিশরের কায়রোতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান গোয়েল । ভারত ও মিশরের মধ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে দু'দিনের বাণিজ্য সফরে এখানে এসেছেন তিনি । আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের জন্য বিশেষ সুবিধার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কম শুল্কে ভারতীয় পণ্যকে আমেরিকার বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আগেই স্বীকৃত হয়েছে ।
ফেব্রুয়ারিতে তৈরি হয়েছিল চুক্তির কাঠামো
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাঠামো চূড়ান্ত হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে । সেই সময় দুই দেশ একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির রূপরেখা তৈরি করে । চুক্তিটি আরও আগেই স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আমেরিকার শুল্কনীতিতে একাধিক পরিবর্তন হওয়ায় আলোচনা নতুন করে এগোতে থাকে ।
সম্প্রতি এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছিলেন, প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যের জন্য প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় শুল্কের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ওয়াশিংটন । চলতি অর্থবর্ষের শেষের মধ্যে চুক্তির প্রথম পর্যায় চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নিয়ে দু'পক্ষ আলোচনা চালাচ্ছে । ওই আধিকারিকের কথায়, শুল্কের কাঠামো শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়, তা দেখতে হবে । প্রথম পর্যায়ের পাশাপাশি বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা চলছে ।
আমেরিকার শুল্কনীতিতে বদল, জট আলোচনায়
ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার অন্যতম বড় বাধা হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটনের বদলে যাওয়া শুল্কনীতি । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' বা পাল্টা শুল্ককে ভিত্তি করেই আগে বাণিজ্য আলোচনার কাঠামো তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সেই শুল্কব্যবস্থাকে বাতিল করে দেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায় ।
এরপর বিকল্প আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন শুল্ক কাঠামো তৈরির পথে এগোচ্ছে আমেরিকা। ট্রেড অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারার অধীনে নতুন করে শুল্কনীতি সাজানোর চেষ্টা চলছে। ফলে ভারতীয় পণ্যের জন্য ঠিক কতটা সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে, তা নির্ভর করছে আমেরিকার নতুন শুল্ক কাঠামো এবং দু’দেশের চূড়ান্ত সমঝোতার উপর ।
ভারতীয় রফতানিকারীদের সামনে নতুন সম্ভাবনা ?
আমেরিকা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রফতানি বাজার । বস্ত্র, চামড়াজাত পণ্য, জুতো, রাসায়নিক, যন্ত্রাংশ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলির বড় বাজার রয়েছে সেখানে । প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কম শুল্কে পণ্য রফতানির সুযোগ তৈরি হলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়তে পারে ।
তবে শুধু অগ্রাধিকারমূলক বাজারে প্রবেশের আশ্বাসেই চূড়ান্ত সুবিধার ছবি স্পষ্ট হচ্ছে না । কোন পণ্যে কত শুল্ক বসবে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে এবং নতুন কাঠামো কবে থেকে কার্যকর হবে, তার উপরই নির্ভর করবে চুক্তির প্রকৃত প্রভাব। তাই বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায় চূড়ান্ত হওয়ার দিকেই এখন নজর শিল্পমহলের ।