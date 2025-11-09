ETV Bharat / business

বিশ্বের বৃহত্তম স্কচ হুইস্কির বাজার হয়ে উঠছে ভারত, চাহিদা-বিক্রিতে উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম স্কচ হুইস্কির বাজার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে৷ দেশে স্কচ হুইস্কির চাহিদা-বিক্রি উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছে স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশন৷

Scotch Whisky
বিশ্বের বৃহত্তম স্কচ হুইস্কির বাজার হয়ে উঠছে ভারত (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : November 9, 2025 at 8:03 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ মার্ক কেন্ট সিএমজি বলেছেন, প্রতিযোগিতার তীব্রতা, প্রিমিয়াম পানীয়র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে ভারত আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাজার মূল্য এবং আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম স্কচ হুইস্কি বাজারে পরিণত হতে চলেছে।

মার্ক কেন্ট ভারতের সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কির চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধির প্রশংসা করে বলেন, স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশন কেবল ব্রিটেনের বাজারে রফতানির জন্যই নয়, বরং একসঙ্গে অন্যান্য বিশ্ব বাজার অনুসন্ধানের জন্যেও তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুযোগ খুঁজছে।

ভারতীয় সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কির চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধির উল্লেখ করে, (যার মধ্যে কয়েকটি সম্প্রতি বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরষ্কার জিতেছে), স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ বলেন যে, তিনি ইন্ডিয়ান মল্ট হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন৷ কারণ, তারা উৎপাদন এবং একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে মানের গুরুত্ব সম্পর্কে একমত।

তিনি পিটিআইকে বলেন, এই উদ্যোগ ভারতীয় এবং স্কটিশ উভয় শিল্পের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করতে পারে। ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য ব্রিটেনে ভারতীয় সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কির রফতানি বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজারের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। তাই, এটি সত্যিই উভয় পক্ষের জন্য সুযোগ তৈরির একটি মুহূর্ত। ভারত ইতিমধ্যেই আয়তনের দিক থেকে স্কচের জন্য সবচেয়ে বড় বাজার৷ 180টি বাজারের মধ্যে ভারতেও একটি অন্যতম বাজার যেখানে স্কচ রফতানি করা হয়৷ যদিও মূল্যের দিক থেকে, এ দেশের বাজার শীর্ষ পাঁচটি বাজারের মধ্যে রয়েছে৷ মার্ক কেন্ট জানান, তিনি ভারতের সম্ভাবনা এবং এখানকার প্রিমিয়াম পানীয়র প্রতি ঝোঁকের প্রবণতা সম্পর্কে 'আশাবাদী'।

স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভারত 192 মিলিয়ন বোতল (19 কোটি 20 লক্ষ) রফতানি করে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্কচ হুইস্কি রফতানি বাজার হিসেবে ফ্রান্সের জায়গা ছিনিয়ে নিয়েছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 2024 সালে 971 মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড মূল্যের বৃহত্তম রফতানি বাজার হিসেবে নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান ধরে রেখেছে।

স্কচ হুইস্কি অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ বলেন, "এটি ভারতীয় শিল্পের জন্যও একটি ভালো ফলাফল৷ আমরা ভারত এবং স্কটল্যান্ড উভয় দেশেই আরও বিনিয়োগ দেখতে পাব। ভারতে রফতানি করা 79 শতাংশহুইস্কির উপর শুল্ক হ্রাস পেয়েছে৷ এর অর্থ হল ভারতীয় নির্মাতাদের জন্য IMFL-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সস্তা এবং আরও প্রতিযোগিতামূলক আমদানির সুযোগ থাকবে। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে এটি আমাদের দুটি শিল্পের মধ্যে অংশীদারিত্বের একটি নতুন যুগের জন্য একটি খুব ভালো ভিত্তি তৈরি করবে।"

লন্ডনে স্বাক্ষরিত দুই সরকারের এফটিএ (যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে) অনুযায়ী, ভারত চুক্তির দশম বছরে ব্রিটেনের হুইস্কি এবং জিনের উপর শুল্ক 150 শতাংশ থেকে কমিয়ে 75 শতাংশ এবং আরও 40 শতাংশে কমিয়ে আনছে।

IWSR-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ভারতে মোট পানীয় অ্যালকোহল (TBA) ব্যবহার 7% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা 44 কোটি 9 লিটার কেসে পৌঁছেছে। IWSR-এর তথ্য অনুয়ায়ী, 1 কেস মানে 12টি বোতল (750 মিলিলিটারের)। এর অর্থ হল, অ্যালকোহল চাহিদার দিক থেকে বিশ্বের অন্য যেকোনও প্রধান দেশের তুলনায় ভারতে হুইস্কির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতে হুইস্কি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া মদ। আইডব্লিউএসআর-এর এশিয়া-প্যাসিফিক গবেষণা প্রধান সারা ক্যাম্পবেলের মতে, ভারতীয় হুইস্কি দেশের স্পিরিট শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় বৃদ্ধির চালিকাশক্তি। ক্রমশ এর মান উন্নত হচ্ছে, উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। ভারত বৃদ্ধির হারের দিক থেকে চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, রাশিয়া, মেক্সিকো, জার্মানি, জাপান, ব্রিটেন, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া এবং নেদারল্যান্ডস, এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে৷

